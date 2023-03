Deut­scher Mei­ster mit 74,24 Metern

Halle/​Saale – Pas­sen­der hät­te der Name Deut­sche Win­ter­wurf-Mei­ster­schaft am Wochen­en­de nicht sein kön­nen. Tem­pe­ra­tu­ren um null Grad, Schnee­trei­ben, hef­ti­ger Wind und rut­schi­ge Wurf­rin­ge waren für die Ath­le­ten in der Hän­del-Stadt alles ande­re als ide­al. Den­noch hat­ten auch vier Ham­mer­wer­fer aus der Trai­nings­grup­pe der Rasen­kraft­sport­ler des TSV Stadt­stein­ach und den Leicht­ath­le­ten des UAC Kulm­bach ordent­li­che Ergeb­nis­se zu ver­zeich­nen. Etwas auf­ge­regt ging der 16jährige Mat­ti Hum­mel bei sei­ner ersten deut­schen Mei­ster­schaft in den Wurf­ring. Nach einem ungül­ti­gen Ver­such leg­te er einen Sicher­heits­wurf mit drei Dre­hun­gen hin, der bei 48,96 Metern lan­de­te, aber noch hohe Wer­tig­keit haben soll­te. Mit die­ser Wei­te zog man näm­lich in den End­kampf der besten acht Wer­fer ein. Bei Platz acht und die­ser Wei­te soll­te es für den jun­gen Burg­hai­ger schließ­lich auch blei­ben, der natür­lich mehr kann und auch woll­te. Mit ungül­ti­gen Ver­su­chen konn­te Mat­ti nur andeu­ten, wohin sein 5kg schwe­rer Wurf­ham­mer in der Som­mer­sai­son flie­gen kann.

Lie­ben­wald-Zwil­lin­ge und Mat­ti Hum­mel in den Endkämpfen

Nach wochen­lan­gem krank­heits­be­ding­ten Trai­nings­aus­fall und acht Kilo­gramm Gewichts­ver­lust ver­such­te sich Linus Lie­ben­wald in den letz­ten zwei Mona­ten wie­der an alte Lei­stungs­stär­ke her­an­zu­ta­sten. Flog sein 6kg-Ham­mer beim Sieg bei den baye­ri­schen Titel­kämp­fen vor 14 Tagen in Mün­chen noch auf 53,03 Meter, so gelang Linus inn­ner­halb einer gleich­mä­ßi­gen Serie und mit guter Tech­nik eine schö­ne Stei­ge­rung auf 56,44 Meter, was ihm eben­fals eine Endkampfplatzierung(Rang sechs) bescherte.

Mit schö­nen Ein­wür­fen war­te­te in Hal­le Leo­nie Lie­ben­wald auf. Dann ein ungül­ti­ger erster Wurf und etwas Ner­vo­si­tät, denn gera­de in der U20-Grup­pe der Mäd­chen lagen die Teil­neh­me­rin­nen dicht bei­sam­men. Letzt­lich konn­te Leo­nie ihre kürz­lich in Mün­chen erziel­ten 51,97 Meter nicht ganz errei­chen. Mit 49,80 Metern schaff­te sie jedoch auch sie den Ein­zug in den End­kampf der besten acht Wer­fe­rin­nen und wur­de Siebte.

Für die Män­ner und Frau­en waren die deut­schen Win­ter­wurf-Mei­ster­schaf­ten die Prä­mie­re und gleich­zei­tig die Qua­li­fak­ti­ons­mög­lich­keit für den Euro­pea Thro­wing Cup am über­näch­sten Wochen­en­de im por­tu­gie­si­schen Lei­ria. Außer­dem konn­ten die Akteu­re schon erste Wei­ten- und Plat­zie­rungs­punk­te für die Welt­rangsli­ste Rich­tung Welt­mei­ster­schaft im August in Buda­pest sam­meln. Mer­lin Hum­mel hader­te zunächst mit dem rut­schi­gen Wurf­ring und war mit sei­nem ersten Ver­such von 68,09 Metern alles ande­re als zufrie­den, zumal sein Dau­er­kon­kur­rent Sören Klose(LG Ein­tracht Frank­furt), der frisch von einem drei­wö­chi­gen Trai­nings­la­ger an der spa­ni­schen Küste ange­reist war, gleich im ersten Ver­such mit einer neu­en per­sön­li­chen Best­mar­ke von 70,10 Metern auf­war­te­te. Der Kulm­ba­cher wech­sel­te drei­mal die Schu­he und im vier­ten Ver­such flog sein 7,26kg schwe­rer Wurf­ham­mer end­lich auf eine in etwa ange­streb­te Wei­te. Mit 73,75 Metern setz­te sich Mer­lin klar an die Spit­ze, eher er im sech­ten und letz­ten Ver­such noch eine Klei­nig­keit drauf­pack­te und mit 74,24 Metern sou­ve­rän den deut­schen Mei­ster­ti­tel hol­te. Für Sören Klo­se blieb es bei 70,10 Metern und Rang zwei. Drit­ter im Wett­be­werb wur­de Chri­stoph Gleixner(ebenfals LG Ein­tracht Frank­furt) mit 66,63 Metern. Der 21jährige Mer­lin Hum­mel wird somit in knapp zwei Wochen zum Euro­pean Thro­wing Cup nach Por­tu­gal flie­gen und dort im Män­ner-Wett­be­werb die deut­schen Far­ben ver­tre­ten. Im U23-Wett­be­werb, wo der Kulm­ba­cher im Vor­jahr Zwei­ter wur­de, wird der eben­fals 21jährige Sören Klo­se am Start sein.