Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg und die „Bonds-Big-Band“ aus Weil am Rhein laden zum Jazz­kon­zert in Baunach

Freun­de der Jazz­mu­sik soll­ten sich den kom­men­den Don­ners­tag, 9. März 2023 vor­mer­ken, denn da lädt die Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg zu einem Kon­zert der Extra­klas­se ein. Los geht’s um 18:30 Uhr im Saal des Bür­ger­hau­ses „Lech­ner Bräu“, Bau­nach. Der Ein­tritt ist frei.

Das Beson­de­re: Die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der Kreis­mu­sik­schu­le ste­hen an die­sem Abend nicht allei­ne auf der Büh­ne, son­dern haben die „Bonds-Big-Band“, eine Grup­pe der Musik­schu­le aus Weil am Rhein, zu Gast. Die For­ma­ti­on besteht aus Jugend­li­chen im Alter zwi­schen 12 und 18 Jah­ren, die gemein­sam mit ihrem Band­lea­der Chri­sti­an Leit­he­rer auf der Durch­rei­se zum Kids-Jazz-Festi­val in Leip­zig sind – einem der weni­gen Jaz­ze­vents in Deutsch­land, das spe­zi­ell Jugend­li­chen die Büh­ne für das Musi­zie­ren mit Gleich­ge­sinn­ten ist. Die Bonds-Big­band hat unter ande­rem schon Kon­zer­te und Work­shops mit den Pro­fis der SWR-Big­band gespielt.

Das Kon­zert­pro­gramm gestal­tet die Jazz­band der Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg unter Lei­tung von Vita­li Hertje gemein­sam mit ihren Gästen. Das Event ver­spricht jugend­li­che Begei­ste­rung für Jazz auf hohem Niveau. Titel von Stevie Won­der wie Supersti­ti­on, Four Brot­hers von Jim­my Giuf­f­re oder Beat­les-Songs im Jazz­ge­wand haben die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker im Gepäck.

Der Ein­tritt ist frei. die Band freut sich aber auf Spen­den für die Reisekasse.