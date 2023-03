„So schmeckt Oberfranken“

Kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten aus der Regi­on – nur eine Arm­län­ge ent­fernt. Mit die­sem Ange­bot will die Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken die Spe­zia­li­tä­ten ihrer Mit­glieds­be­trie­be stär­ker in die Öffent­lich­keit rücken. Im aus­ge­wähl­ten Ein­zel­han­del wer­den die Lebens­mit­tel künf­tig in einem neu ent­wickel­ten Genuss­re­gal ein­la­dend präsentiert.

Das Gemein­schafts­pro­jekt des Hofer Unter­neh­mers Felix Ben­se und der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken e.V. will die Ver­brau­cher für regio­nal erzeug­te Lebens­mit­tel sen­si­bi­li­sie­ren. Ziel ist es, Spe­zia­li­tä­ten aus ganz Ober­fran­ken an zen­tra­len Orten anzu­bie­ten, so dass Kon­su­men­ten ohne wei­te Wege die kuli­na­ri­sche Viel­falt der Regi­on genie­ßen kön­nen. Bekannt­lich ver­fügt Ober­fran­ken über ein welt­mei­ster­li­ches Spek­trum an Metz­gern, Bäckern, Brau­ern und ande­ren Spe­zia­li­tä­ten­an­bie­tern. „Doch wer fährt schon zum Bei­spiel extra aus Hof nach Bam­berg, um dort die loka­len Brat­wür­ste zu ver­ko­sten? Oder von Klein­tet­tau im Fran­ken­wald nach Pretz­feld zum Karp­fe­nes­sen? Wir wol­len den Ober­fran­ken einen Blick über den sprich­wört­li­chen Tel­ler­rand ermög­li­chen und den geneig­ten Ein­zel­han­del kom­for­ta­bel mit Spe­zia­li­tä­ten aus der Regi­on ver­sor­gen“ stellt Nor­bert Heim­beck, Geschäfts­füh­rer der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken, die Idee hin­ter dem Pro­jekt vor.

Gera­de in Zei­ten enorm gestie­ge­ner Treib­stoff­ko­sten und lei­den­schaft­li­cher Dis­kus­sio­nen um kli­ma­scho­nen­den Kon­sum sei es wich­tig, den Ver­brau­chern eine breit gestreu­te Aus­wahl regio­nal erzeug­ter Lebens­mit­tel unkom­pli­ziert zur Ver­fü­gung zu stel­len. Des­halb habe der Hofer Genuss­bot­schaf­ter Felix Ben­se gemein­sam mit dem Ver­ein Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken die Idee des Genuss­re­gals entwickelt.

Seit eini­gen Wochen ste­hen in unter­schied­li­chen Geschäf­ten in Hof und Bay­reuth die ersten Genuss­re­ga­le mit Spe­zia­li­tä­ten von Ver­eins­mit­glie­dern. Auf­grund der guten Nach­fra­ge sei­tens der Kon­su­men­ten soll das Ange­bot nun aus­ge­wei­tet wer­den. „Wir wol­len den Ver­brau­chern Spe­zia­li­tä­ten hei­mi­scher Erzeu­ger in gebün­del­ter Form anbie­ten und dadurch unse­re loka­len Genuss­hand­wer­ker deut­li­cher sicht­bar machen“, sagt Felix Ben­se, der im Hofer Land mit sei­nem Unter­neh­men gud­Goods bereits erfolg­reich regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten vertreibt.

Die Ent­wick­lung eines ein­heit­li­chen Genuss­re­gals konn­te dank der Unter­stüt­zung der Stadt Hof Ende 2022 abge­schlos­sen wer­den. Hier kamen Test­re­ga­le in der Metz­ge­rei Her­pich (Leo­pold­stra­ße) und im SOU­VE­NIR Con­cept Store (Lud­wig­stra­ße) zum Ein­satz. In Bay­reuth ist Geträn­ke Keil in der Mark­gra­fen­al­lee Genuss­part­ner der ersten Stun­de. In den kom­men­den Wochen sol­len nun wei­te­re Stand­or­te in ganz Ober­fran­ken für das Genuss­re­gal erschlos­sen werden.

Das Beson­de­re an dem Ange­bot ist laut Nor­bert Heim­beck, dass aus­schließ­lich Erzeug­nis­se von zer­ti­fi­zier­ten Mit­glieds­be­trie­ben der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken ange­bo­ten wer­den: „Damit haben Kun­den die Gewiss­heit, dass die Roh­stof­fe in der Regi­on erzeugt und ver­ar­bei­tet wur­den.“ So ver­pflich­ten sich etwa Metz­ger als Mit­glied des Ver­eins, Fleisch aus einem Umkreis von maxi­mal 80 Kilo­me­tern um ihren Betrieb zu kau­fen; Bäcker bezie­hen 100 Pro­zent ihres Mehls aus Fran­ken: „Kur­ze Wege sind aus vie­len Grün­den, wie etwa Tier­wohl und Kli­ma­schutz, sinn­voll.“ Durch Erzeu­gung und Ver­ar­bei­tung vor Ort blei­be die Wert­schöp­fung in der Region.

Info: Für Details zum Genuss­re­gal wen­den Sie sich direkt an Genuss­bot­schaf­ter Felix Ben­se (Tele­fon: 09286 9543900 oder E‑Mail: felix.​bense@​gudgoods.​de).