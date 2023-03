Die Thea­ter­büh­ne Fif­ty-Fif­ty e.V. freut sich, ihre Ver­an­stal­tun­gen im März zu präsentieren:

AUS­VER­KAUFT: NICO­LE JÄGER „PRIN­ZES­SIN ARSCHLOCH“

FR., 03.03.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

In ihrem mitt­ler­wei­le drit­ten Stand-Up Come­dy Pro­gramm wid­met sich Nico­le Jäger dem bit­ter­bö­sen Wesen, das in uns allen schlum­mert – und nur drauf war­tet zuzuschlagen.

Fatih Cevik­kol­lu „Zoom“

SA., 04.03.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

ZOOM erzählt die Geschich­te einer Gesell­schaft die von einem Hoch­haus springt und auf dem Weg nach unten sagt: „Bis hier­her ist alles gut gegan­gen.“ Ein Blick in eine der span­nend­sten Zei­ten in der die Men­schen je gelebt haben. ZOOM das neue Pro­gramm von Fatih Çevik­kol­lu ist das ana­lo­ge Lager­feu­er in Zei­ten digi­ta­ler Käl­te: es wärmt, unter­hält und bringt dich zum Lachen.

UWE! – der Kreis­li­ga­trai­ner „Bal­la Balla“

DO., 09.03.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

UWE! – Der Kreis­li­ga­trai­ner, so heißt das belieb­te Alter Ego des RTL Come­dy Grand Prix Gewin­ners Thor­sten Bär. Und Bal­la Bal­la ist der Titel des ersten Büh­nen­pro­gramms des schrul­li­gen Kreis­li­ga­trai­ners, mit dem er sei­ne Gäste auf mit auf eine Rei­se nimmt: Sein Leben als Fuß­ball­fan im All­ge­mei­nen und sei­ne ehren­amt­li­che Tätig­keit als Trai­ner des Ver­eins „Borus­sia Glück auf 07″ im Speziellen.

AUS­VER­KAUFT: MATHI­AS TRET­TER „SIT­TEN­STROLCH“

FR., 10.03.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

„Wer es nicht schafft, sich von der Couch auf­zu­raf­fen, wird auch nie erle­ben, wie unter­halt­sam, erhel­lend und herr­lich komisch so ein Klein­kunst­a­bend mit poli­ti­schem Kaba­rett sein kann. Tret­ter schafft es, bei gleich­blei­bend hohem intel­lek­tu­el­len Anspruch in einem der­art unver­schämt locker-non­cha­lan­ten Duk­tus und Habi­tus zu reden und zu spie­len, dass man in Gedan­ken noch kein hal­bes Mal abschweift.“ (Süd­deut­sche Zeitung)

AUS­VER­KAUFT: Wolf­gang Buck „Visä­wie“

SA., 11.03.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Der dia­lek­ti­sche Songkünst­ler, Mund­art-Lyri­ker und Geschich­ten­er­zäh­ler Wolf­gang Buck spielt sein nagel­neu­es Solo­pro­gramm „VISÄ­WIE“. Er bringt Songs von sei­ner gleich­na­mi­gen neu­en CD und auch bereits bekann­te Songs zum Klingen.

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter: 09131–24855 oder unter www​.thea​ter​fif​ty​fif​ty​.de.