Die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter des Bezirks Ober­fran­ken ver­an­stal­tet in Koope­ra­ti­on mit den mit­tel – und unter­frän­ki­schen Stel­len am 15. März in Schlüs­sel­feld unter dem Mot­to „Wenn das Leben an Far­be ver­liert“ einen Info­nach­mit­tag zu Depres­sio­nen im Alter.

Depres­sio­nen zäh­len zu den häu­fig­sten psy­chi­schen Erkran­kun­gen und kön­nen die Lebens­qua­li­tät der Betrof­fe­nen mas­siv beein­träch­ti­gen. Ins­be­son­de­re bei älte­ren Men­schen wird die Erkran­kung oft nicht erkannt und bleibt daher häu­fig unbe­han­delt. Ihre typi­schen Anzei­chen wie Schwer­mut, Rück­zug aus dem sozia­len Leben und Inter­es­sen­ver­lust wer­den häu­fig als nor­ma­le Begleit­erschei­nun­gen des Alters abgetan.

„Psy­chi­sche Erkran­kun­gen im Alter kön­nen jeden tref­fen, man soll­te sich nicht davor scheu­en, Hil­fe zu suchen und anzu­neh­men“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm.

Um Betrof­fe­nen, Ange­hö­ri­gen und allen Inter­es­sier­ten einen hilf­rei­chen Umgang mit der Erkran­kung zu ermög­li­chen, bie­ten die geron­to­psych­ia­tri­schen Koor­di­na­ti­ons­stel­len für die Bezir­ke Ober­fran­ken, Mit­tel­fran­ken und Unter­fran­ken am Mitt­woch, 15. März 2023, einen kosten­lo­sen Info­nach­mit­tag in Schlüs­sel­feld an.

Ter­min, Kon­takt und wei­te­re Infos

Ver­an­stal­tungs­ort ist die Zehnt­scheu­ne, Markt­platz 5, 96132 Schlüs­sel­feld. Von 14.00 bis 17.00 Uhr wer­den Exper­ten und Exper­tin­nen zum Krank­heits­bild und den Mög­lich­kei­ten der Bera­tung sowie der Selbst­hil­fe refe­rie­ren und auf Fra­gen eingehen.

Dar­über hin­aus infor­mie­ren die Mit­ar­bei­te­rin­nen der geron­to­psych­ia­tri­schen Koor­di­na­ti­ons­stel­len über ent­spre­chen­de Hilfs­an­ge­bo­te. Es wird um Anmel­dung gebe­ten, ent­we­der online unter https://​eve​e​no​.com/​2​4​4​5​0​0​109 oder über die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für psy­chi­sche Gesund­heit im Alter, Tel.: 09281 / 140 12 11, Mail: alexandra.​pape@​diakonie-​hochfranken.​de.

Fly­er Info­nach­mit­tag Schlüs­sel­feld (PDF, 323 KB)