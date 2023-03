Das neue Seme­ster in der Jugend­kunst­schu­le (JuKS) beginnt bald! In den fünf Mona­ten von März bis Juli darf wie­der rege gewer­kelt, gekleckert, getanzt und geforscht wer­den. Von ana­log bis digi­tal kön­nen sich Kin­der und Jugend­li­che von 1,5 bis ca. 18 Jah­ren in der JuKS krea­tiv betätigen.

Neben Näh­kurs und Per­for­mance-Work­shop, expe­ri­men­tel­lem Zeich­nen, Pod­cast-Work­shop oder Upcy­cling-Kur­sen bie­tet die JuKS auch Fami­li­en- For­ma­te, wie den krea­ti­ven Familiensonntag.

Auch für die Jugend­li­chen hat sich die JuKS Eini­ges ein­fal­len las­sen: Jugend­ate­lier, Por­träts zeich­nen, Bild­be­ar­bei­tung uvm.

Beim Mär­chen­tag in Koope­ra­ti­on mit „der Vil­la“ heißt es wie­der „Sesam öff­ne dich“, wei­te­re Koope­ra­tio­nen sind der inklu­si­ve Graf­fi­ti-Tag (Koope­ra­ti­on mit Lebens­hil­fe Erlan­gen e.V. und OBA) und das ZAM arbei­tet die­sen Som­mer mit der JuKS zusammen.

Das Pro­gramm mit allen Kur­sen und Work­shops ist online unter https://​www​.juks​-erlan​gen​.de/ und in der Print-Ver­si­on einsehbar.

Start der Ein­schrei­bung am Sams­tag Ab dem 04. März 2023 um 9:00 Uhr kön­nen inter­es­sier­te Erlanger*innen Kur­se und Work­shops online oder vor Ort buchen.

Die JuKS reagiert damit auf das Feed­back der Bürger*innen und legt den Start der Ein­schrei­bung in die­sem Seme­ster auf einen Sams­tag. Buchun­gen vor Ort sind am Sams­tag von 9:00 – 12:00 Uhr in der Fried­rich­str. 33 möglich.