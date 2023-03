Zur von der Ampel-Koali­ti­on geplan­ten Zulas­sung syn­the­ti­scher Kraft­stof­fe (E‑Fuels) in Deutsch­land erklärt der stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de der FDP Bam­berg und Land­tags­di­rekt­kan­di­dat im Stimm­kreis 402 (Bam­berg-Stadt), Ralf Stöck­lein: „Wir wer­den E‑Fuels – syn­the­ti­sche Kraft­stof­fe – in Deutsch­land zulas­sen. Damit ist der Weg frei für C02-neu­tra­le Ver­bren­ner. Eine sehr gute Ent­schei­dung für den Stand­ort Deutsch­land und die Arbeits­plät­ze in der Auto­mo­bil­re­gi­on Ober­fran­ken. Wich­ti­ger noch: Das ist gut für den Kli­ma­schutz. Nur mit Tech­no­lo­gie­of­fen­heit wer­den wir unse­re Kli­ma­zie­le erreichen.“

Der stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de und Bezirks­tags­kan­di­dat im Stimm­kreis 401 (Bam­berg-Land), Sven Bach­mann ergänzt: „Das sind sehr gute Nach­rich­ten für den Stand­ort Bam­berg und die Arbeits­plät­ze bei unse­ren KfZ-Zulie­fe­rern. Deut­sche Inge­nieurs­kunst ermög­licht effi­zi­en­te Ver­bren­nungs­mo­to­ren und lei­stet somit einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma­schutz. Gut, dass sich die FDP im Bund für Tech­no­lo­gie­of­fen­heit ein­setzt und Ver­kehrs­mi­ni­ster Wis­sing auf EU-Ebe­ne kon­se­quent bleibt.“