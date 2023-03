22. Auto­frei­er Sonn­tag am ersten Sep­tem­ber­wo­chen­en­de 2023 auf der B470

Die Anmel­dung für den 22. Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon ist ab sofort geöffnet!

Der Auto­freie Sonn­tag fin­det tra­di­tio­nell am ersten Sep­tem­ber­wo­chen­en­de statt – so auch die­ses Jahr am 3. Sep­tem­ber 2023. Land­rat Dr. Her­mann Ulm: „Der Land­kreis Forch­heim setzt bereits seit 22 Jah­ren ein kla­res Signal für umwelt­freund­li­che Mobi­li­tät und lädt alle nicht-moto­ri­sier­ten Besu­cher der Frän­ki­schen Schweiz ein, die auto­freie B470 und die zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen ent­lang der Strecke zu besuchen.“

Im Zen­trum der Ver­an­stal­tung steht seit 22 Jah­ren der Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon, der ein attrak­ti­ves Sport­pro­gramm sowohl für ambi­tio­nier­te Läu­fer als auch für Hob­by­sport­ler, für Jung und Alt anbie­tet. Die­ses Jahr fin­det der Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon am 02. und 03. Sep­tem­ber 2023 statt.

Als gro­ße „Neue­rung“ kehrt der Mara­thon­lauf im Jahr 2023 auf den frü­he­ren Strecken­ver­lauf vor 2019 zurück. Zunächst star­ten die Sport­le­rin­nen und Sport­ler in Eber­mann­stadt – Rich­tung Forch­heim und fol­gen der B 470 fünf Kilo­me­ter bis zur ersten Abzwei­gung nach Wei­lers­bach. Dort erfolgt die Wen­de, und es geht zurück nach Eber­mann­stadt. Nach dem Über­lau­fen der 10km-Mat­ten in Eber­mann­stadt fol­gen die Mara­thon­läu­fer der B 470 bis nach Beh­rin­gers­müh­le, wo die Wen­de in an der ersten Kreu­zung (Abzweig Wai­schen­feld) erfolgt. Danach lau­fen die Teil­neh­mer des Mara­thon­laufs zurück zum Ziel nach Eber­mann­stadt. Dies bedeu­tet, dass die Mara­thon­läu­fe­rin­nen und ‑läu­fer nur noch ein­mal bis Wei­lers­bach lau­fen „müs­sen“.

Land­rat Dr. Ulm: „Damit kom­men wir sowohl den Wün­schen der Läu­fer als auch den Anre­gun­gen der Besu­cher und Ord­nungs­kräf­te an der Strecke ent­ge­gen – kann die B470 ab Wei­lers­bach damit doch rund zwei Stun­den frü­her als 2022 für den nicht-moto­ri­sier­ten Aus­flugs­ver­kehr frei­ge­ge­ben wer­den.“ Hier­durch wird der Fuß- und Rad­weg zwi­schen Wei­lers­bach und Eber­mann­stadt spür­bar entlastet.

Dar­über hin­aus bie­tet die Strecke bis Beh­rin­gers­müh­le für die Sport­le­rin­nen und Sport­ler land­schaft­lich mehr Abwechs­lung, da sie durch das „Herz“ der wild­ro­man­ti­schen Frän­ki­schen Schweiz – das male­ri­sche Wie­sent­tal – ver­läuft. Auch die par­al­lel ver­keh­ren­de Dampf­bahn lockert die Atmo­sphä­re auf.

Mara­thon-Orga­ni­sa­to­rin Ros­sa-Schu­ster ergänzt: „Damit bleibt den Mara­thon­läu­fe­rin­nen und ‑läu­fern die mora­lisch bela­sten­de Pas­sa­ge durch den Ziel­ka­nal nach 32 Kilo­me­tern in Eber­mann­stadt erspart.

Die Halb­ma­ra­thon-Teil­neh­mer waren stets bereits im Ziel, die Mara­thon­läu­fer aber hat­ten noch anstren­gen­de 10km-Lauf­strecke vor sich.“ Die „neue“ alte Strecke ist natür­lich eben­falls amt­lich ver­mes­sen und damit bestenlistenfähig.

Zudem ändert sich der Strecken­ver­lauf des im Jahr 2022 erst­ma­lig durch­ge­führ­ten Run&Bike-Wettbewerbs.

Land­rat Dr. Ulm: „Es lag nahe, dass wir den Strecken­ver­lauf dem des Halb­ma­ra­thon­laufs anpas­sen, das heißt, auch der Run&Bike-Wettbewerb ver­läuft jetzt über die attrak­ti­ve 21,1km-Distanz.“ Man wür­de es begrü­ßen, wenn sich auf­grund der belieb­ten Strecken­di­stanz hier­für noch mehr Teil­neh­mer ent­schei­den wür­den. Ros­sa-Schu­ster erläu­tert: „Damit schaf­fen wir ein attrak­ti­ves Ange­bot für vie­le Sport­in­ter­es­sier­te. Im ver­gan­ge­nen Jahr hat­ten wir neben sport­lich ambi­tio­nier­ten Damen- und Her­ren-Teams z.B. auch Ehe­gat­ten-Teams oder Eltern mit jugend­li­chen Kin­dern am Start.“

Gene­rell hofft das Orga­ni­sa­ti­ons­team, dass sich die im ver­gan­ge­nen Jahr noch – bei allen Lauf­ver­an­stal­tun­gen – vor­han­de­ne, spür­ba­re Zurück­hal­tung bei den Anmel­dun­gen legen wird und sich wie­der mehr Sport­be­gei­ster­te für den Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon anmel­den werden.

Bei den übri­gen Dis­zi­pli­nen bleibt es beim Bewähr­ten: Der Halb­ma­ra­thon­lauf über 21,1km und der 10km-Lauf bie­ten auf­grund des groß­zü­gig bemes­se­nen Ziel­schlus­ses beson­ders Hob­by­läu­fe­rin­nen und Läu­fern die Mög­lich­keit, Wett­kampf­luft zu schnup­pern. Mit­or­ga­ni­sa­tor und Lauf-Coach Micha­el Cipura erklärt, „bei uns sind auch Teil­neh­mer, die bei­spiels­wei­se 80 bis 85 Minu­ten für 10km brau­chen, herz­lich will­kom­men. Das Besen­au­to bil­det gedul­dig den Abschluss des Feldes.“

Der Staf­fel-Mara­thon bie­tet für zwei bis fünf Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, sich als Team die Mara­thon­strecke über 42,2km zu tei­len. Die ein­zel­nen Strecken­ab­schnit­te betra­gen jeweils 7,6 bis zehn Kilo­me­ter, Wech­sel­stel­len befin­den sich in Eber­mann­stadt, Mug­gen­dorf (2 x) und Behringersmühle.

„Einen Mara­thon­lauf gemein­sam als Team zu finis­hen, ist für alle ein ein­ma­li­ges Erleb­nis. Den Höhe­punkt stellt in der Regel der gemein­sa­me Ziel­ein­lauf aller Staf­fel­part­ner dar“, so Cipura.

Fest zum Pro­gramm gehört auch der Hand­bike-Mara­thon. Seit vie­len Jah­ren neh­men auf­grund des attrak­ti­ven, fla­chen und damit schnel­len Strecken­ver­laufs Éli­te-Sport­ler aus ganz Deutsch­land und den Nach­bar­län­dern dar­an teil. „Die gefah­re­nen Zei­ten sind durch­aus Welt­spit­ze“, so Rossa-Schuster.

Auch die Nach­wuchs­för­de­rung kommt beim Frän­ki­sche Schweiz-Mara­thon nicht zu kurz. Der Sams­tag, 02.09.2023, steht ganz im Zei­chen der Spar­kas­sen-Bam­bi­ni- und Schü­ler­läu­fe sowie des Zehn­tel- Mara­thons. Vom klein­sten Läu­fer bis zum jun­gen Erwach­se­nen über­nimmt die Spar­kas­se Forch­heim die Start­ge­büh­ren, so dass die Teil­nah­me 2023 erneut kosten­los ange­bo­ten wer­den kann.

Wett­be­wer­be im Überblick:

Start*): Sonn­tag, 3. Sep­tem­ber 2023 – Eber­mann­stadt, B 470 Ortsmitte

Hand­bike 08:30 Uhr

Mara­thon, Staf­fel-Mara­thon 08:35 Uhr

Halb­ma­ra­thon­lauf 09:00 Uhr

10km-Lauf 09:10 Uhr

Run & Bike (21,1 km) 10:45 Uhr

Ziel­schluss – Eber­mann­stadt, B 470 Orts­mit­te 14:00 Uhr

Start*): Sams­tag, 2. Sep­tem­ber 2023 – Eber­mann­stadt, Marktplatz

Spar­kas­sen-Bam­bi­ni­lauf (500m) 15:45 Uhr

Spar­kas­sen-Schü­ler­läu­fe (1000m) 16:00 Uhr

Zehn­tel-Mara­thon (4,2km) 16:30 Uhr

*) Ände­run­gen vorbehalten

Anmel­dung und Infor­ma­ti­on: www​.fs​-mara​thon​.de