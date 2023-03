BAM­BERG. Am Mitt­woch, 1. März, ver­such­te ein Mann in der Bam­ber­ger Innen­stadt einer Frau in ihre Hand­ta­sche zu grei­fen. Der Mann konn­te fest­ge­nom­men wer­den, von der Frau fehlt jede Spur.

Am Mitt­woch, gegen 10.45 Uhr, kam es in der Bam­ber­ger Innen­stadt fast zu einem Hand­ta­schen­dieb­stahl. Eine Frau war in der Franz-Lud­wig-Stra­ße unter­wegs, als ein zunächst Unbe­kann­ter sie über­rasch­te. Laut einem Zeu­gen griff der Mann ihr unver­mit­telt in die offe­ne Hand­ta­sche. Als die Frau dies bemerk­te, konn­te sie den Dieb mit der Hand abweh­ren und lief wei­ter. Wenig spä­ter konn­te der Mann fest­ge­nom­men wer­den, von der Frau fehlt aber jede Spur. Die Kri­mi­nal­po­li­zei sucht nun nach die­ser Frau. Ein Zeu­ge beschreibt sie wie folgt:

30 bis 40 Jah­re alt

160 bis 170 Zen­ti­me­ter groß

Sie trug eine schwar­ze knie­lan­ge Jacke

Führ­te eine schwar­ze Umhän­ge­ta­sche mit

Nach dem ver­such­ten Dieb­stahl lief die Frau die Franz-Lud­wig-Stra­ße wei­ter in Rich­tung Gabelmann-Brunnen.

Soll­ten Sie sich in der Beschrei­bung wie­der­erken­nen oder Hin­wei­se zu der Frau geben kön­nen, mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.