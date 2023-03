Nach zwei Jah­ren pan­de­mie-beding­ter Pau­se tra­fen sich die Mit­glie­der der BRK-Bereit­schaft War­men­stein­ach im Febru­ar wie­der zu ihrer tra­di­tio­nel­len Jah­res­ver­samm­lung in Fleckl und blick­ten zurück auf Gelei­ste­tes und Erreich­tes um Jahr 2022.

Tra­di­tio­nell tref­fen sich die Mit­glie­der der BRK-Bereit­schaft War­men­stein­ach in jedem Früh­jahr im Gast­hof Son­nen­eck in Fleckl und wer­fen einen Blick zurück auf die Ereig­nis­se und das Erreich­te des ver­gan­ge­nen Jah­res. Wegen den Ein­schrän­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie muss­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den ihre Tref­fen in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren aus­set­zen. Im Febru­ar 2023 konn­te end­lich die Tra­di­ti­on wie­der zum Leben erweckt werden.

Mar­tin Höh­ne Bereit­schafts­lei­ter der BRK-Bereit­schaft War­men­stein­ach freu­te sich dar­auf, die Mit­glie­der nach der zwei­jäh­ri­gen Pau­se, wie­der gesam­melt begrü­ßen zu dür­fen und führ­te durch einen Rück­blick erfolg­rei­cher Rot-Kreuz-Arbeit in War­men­stein­ach und der Region.

2022 lei­ste­ten die ehren­amt­lich für das Rote Kreuz täti­gen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK-Bereit­schaft War­men­stein­ach unter ande­rem ihren Dienst bei der Absi­che­rung von diver­sen Sport­er­eig­nis­sen (Sport­platz­wa­chen am War­men­steina­cher Sport­platz, dem mul­ti­dis­zi­pli­nä­ren Hin­der­nis­lauf für Hund und Mensch – Tough Hun­ter, Lang­lauf Mei­ster­schaf­ten und Motor­sport­wett­kämp­fen), bei der Aus­bil­dung von ehren­amt­li­chen Rot-Kreuz­lern und unter­stütz­ten im Rah­men des Hel­fer-vor-Ort (HvO)-Dienstes, bei Ein­sät­ze als Schnell­ein­satz­grup­pe (SEG) und mit einem Ehren­amt­li­chen Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst (ELRD) den öffent­lich-recht­li­chen Rettungsdienst.

Aber auch die Pan­de­mie brach­te neben Ein­schrän­kun­gen, auch neue Auf­ga­ben­fel­der für die Mit­glie­der des Roten Kreu­zes in War­men­stein­ach mit sich. So besetz­ten die War­men­steina­cher Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den seit 2021 für drei Tage die Woche eine der weni­gen öffent­li­chen Coro­na-Schnell-Test­sta­tio­nen für War­men­stein­ach und die anrai­nenden Gemein­den. Ins­ge­samt erbrach­ten die enga­gier­ten Mit­glie­der dabei über 2.600 ehren­amt­li­che Stun­den in 2022, mit bis zu 100 Tests am Tag.

Alle Auf­ga­ben­be­rei­che zusam­men­ge­nom­men, lei­ste­ten die War­men­steina­cher Bereit­schafts­mit­glie­der im Jahr 2022 über 13.000 Stun­den ehren­amt­li­che Arbeit für das Rote Kreuz. Höh­ne bedank­te sich zum Abschluss des Rück­blicks herz­lich bei sei­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für das groß­ar­ti­ge ehren­amt­li­che Enga­ge­ment, hin­ter die­sen beein­drucken­den Zahlen.

Der zum Jah­res­ver­samm­lung ein­ge­la­de­nen War­men­steina­cher Bür­ger­mei­ster Axel Herr­mann hob in sei­nem kur­zen Gruß­wort ins­be­son­de­re das Enga­ge­ment der Bereit­schafts­mit­glie­der für die ört­li­che Test­sta­ti­on her­vor. „Die Pan­de­mie habe gezeigt, dass man sich auch in schwe­ren Zei­ten voll­kom­men auf das Rote Kreuz vor Ort ver­las­sen kann“, so Herr­mann. Auch im Namen aller orts­an­säs­si­gen Ver­ei­ne in War­men­stein­ach dank­te der Bür­ger­mei­ster der BRK-Bereit­schaft War­men­stein­ach. Sei­en es doch deren ehren­amt­li­che Mit­glie­der, wel­che die vie­len Ver­an­stal­tun­gen der ört­li­chen Ver­ei­ne in ihrer Frei­zeit absi­cher­ten und somit deren Durch­füh­rung unter­stütz­ten, so Herrmann.

Lob für das Erreich­te und einen herz­li­chen Dank für das groß­ar­ti­ge Enga­ge­ment erhiel­ten die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK Bereit­schaft War­men­stein­ach auch vom Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Jochen Ganz­le­ben. Die beein­drucken­de Lei­stungs­bi­lanz und der gefüll­te Saal bei der Jah­res­ver­samm­lung der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, zei­ge deut­lich, dass die Bereit­schaft War­men­stein­ach gut funk­tio­nie­re und groß­ar­ti­ge Rot­kreuz-Arbeit in War­men­stein­ach und dar­über hin­aus lei­ste, so Ganzleben.

Ehrung ver­dien­ter Mitglieder

Ihre Jah­res­ver­samm­lung nah­men die Mit­glie­der der BRK-Bereit­schaft War­men­stein­ach auch zum Anlass, ver­dien­te Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für ihre lang­jäh­ri­gen Dien­ste für das Rote Kreuz gebüh­rend zu ehren.

Für 5 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Lea Atman­spa­cher, Andre­as Wol­len­berg und Jen­ni­fer Fraunholz.

Für 35 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­de geehrt: Chri­stoph Biersbach.

Für 40 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Rai­ner Herr­mann und Mar­tin Schmidt.

Für 55 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Dr. Peter Fülle.

Für 70 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Chri­sti­an Bau­er und Albin Herrmann.