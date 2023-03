Erster gro­ßer Jahr­gangs­ti­tel für Simon Brugger

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de stand für die Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer des SVB die Süd­deut­sche Mei­ster­schaft auf der lan­gen Strecke auf dem Pro­gramm. Der Wett­kampf wur­de in die­sem Jahr in Offen­bach aus­ge­tra­gen und 3 Teil­neh­mer des SVB hat­ten sich dafür qua­li­fi­ziert. Hier wur­den die Bay­reu­ther für ihren Trai­nings­fleiß belohnt und kehr­ten mit sehr guten Lei­stun­gen, dar­un­ter einem süd­deut­schen Titel und Vize­ti­tel, zurück.

Im Jahr­gang 2009 sicher­te sich Simon Brug­ger über 800m Frei­stil mit einem sen­sa­tio­nel­len Ren­nen den süd­deut­schen Titel. Er benö­tig­te hier­für 8:53,62 und durf­te sich über den Platz ganz oben auf dem Sie­ger­po­dest freu­en. Dazu erkämpf­te er sich noch den Vize­ti­tel über 1500m Frei­stil. Die­se Distanz absol­vier­te er mit der Super­zeit von 17:12,28.

Eli­as Brug­ger hat­te sich im Jahr­gang 2011 für die süd­deut­sche Mei­ster­schaft qua­li­fi­ziert. Mit Platz 6 und einer neu­en Best­zeit durf­te er sehr zufrie­den sein.

Lei­der war Lisa Neu­kamm (Jg. 2009) in der Woche vor dem Wett­kampf krank und konn­te somit auch kei­ne Best­zei­ten ablie­fern. Den­noch bot sie eine anspre­chen­de Lei­stung und erreich­te über 400m Lagen den 7. und über 1500m Frei­stil den 8. Platz.