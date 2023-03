Seid­manns­dor­fer Stra­ße gesperrt

Wegen dem Glas­fa­ser­aus­bau für schnel­les Inter­net in Coburg wird ab Mon­tag, 27.02.23 für vor­aus­sicht­lich 5 Wochen die Seid­manns­dor­fer Stra­ße in Seid­manns­dorf im Bereich der Haus­num­mern 260 bis 275 gesperrt. Der Anlie­ger­ver­kehr ist in Abspra­che bis zu den Grund­stücken mög­lich. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer sind nicht betroffen.

Eckardtsberg gesperrt

Wegen der Her­stel­lung eines TK-Haus­an­schlus­ses wird der Eckardtsberg auf Höhe der Haus­num­mer 41 am Diens­tag, 28.02.23, gesperrt. Auch hier sind Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer nicht betroffen

Hohe Stie­ge gesperrt

Wegen der Sanie­rung einer Kasten­rin­ne wird die Hohe Stie­ge auf Höhe Haus­num­mer 5 ab Mon­tag, 27.02.23 für vor­aus­sicht­lich 2 Wochen gesperrt. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer sind nicht betroffen

Juli­us-Popp-Stra­ße gesperrt

Eben­falls gesperrt wird am Don­ners­tag, 02.03.23 die Juli­us-Popp-Stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 10 wegen der Auf­stel­lung eines Auto­krans. Hier kön­nen Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer die Bau­stel­le nicht pas­sie­ren und müs­sen über Pil­gramsroth ausweichen.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich auch auf dem Bau­stel­len­blog www​.coburg​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len