Ehe­ma­li­ger Orts­bei­rats­vor­sit­zen­der Appelt wird 80

Wolf­gang Appelt, ehe­ma­li­ger Vor­sit­zen­der des Orts­bei­rats Elters­dorf, fei­ert am Frei­tag, 3. März, sei­nen 80. Geburts­tag. Glück­wün­sche aus dem Erlan­ger Rat­haus über­mit­telt ihm Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Der frü­he­re Indu­strie­kauf­mann war von 1999 bis 2020 Mit­glied des Orts­bei­rats und auch des­sen Vor­sit­zen­der. Appelts Wir­ken wur­de mehr­fach aus­ge­zeich­net, unter ande­rem mit dem Ehren­zei­chen des Mini­ster­prä­si­den­ten und mit der kom­mu­na­len Dankurkunde.

Neue Vor­trags­rei­he der vhs zu Menschenrechten

„Men­schen und Rech­te“ lau­tet der Titel der neun­tei­li­gen Vor­trags­rei­he im Rah­men des Stu­di­um gene­ra­le an der vhs Erlan­gen: ein The­ma, dem sich neun Exper­tin­nen und Exper­ten aus ver­schie­de­nen Blick­win­keln nähern.

Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen gehen kei­nes­wegs nur mit inter­na­tio­na­len Kri­sen ein­her, son­dern fin­den auch vor Ort und auf natio­na­ler Ebe­ne statt: Kin­der, Arbei­ter, Trans­men­schen, indi­ge­ne Völ­ker, aber auch Straf­tä­ter und Kriegs­op­fer, um die es hier exem­pla­risch gehen soll, erfah­ren mas­si­ve Ein­schrän­kun­gen in ihren Rech­ten. Was tut die Welt­ge­mein­schaft dage­gen? Wel­che Hand­lungs­mög­lich­kei­ten haben Gerich­te, Insti­tu­tio­nen oder ein­zel­ne Per­so­nen? Im Früh­jahr-/Som­mer­se­me­ster refe­rie­ren Mar­ti­na Mit­ten­hu­ber, Lei­te­rin des Nürn­ber­ger Men­schen­rechts­bü­ros, der Erlan­ger Straf­recht­ler Prof. Franz Streng, der Geo­graph Prof. Georg Glas­ze (FAU), der Nürn­ber­ger Rechts­an­walt Ralf Peisl, die Jour­na­li­sten Ste­pha­nie Rupp und Quin­cy Stemm­ler, Bri­git­te Lech­ner vom Kin­der­schutz­bund sowie Ron­ja Heß und Phil­ipp Graeb­ke von der Juri­sti­schen Fakul­tät der FAU.

Das Stu­di­um gene­ra­le ist seit zwölf Jah­ren fester Bestand­teil im Pro­gramm der vhs. Hier fin­det jedes Seme­ster ein poli­ti­scher, gesell­schaft­li­cher und phi­lo­so­phi­scher Dis­kurs zu wich­ti­gen The­men unse­rer Zeit statt. An jeden Vor­trag schließt sich eine aus­gie­bi­ge Dis­kus­si­on an. Die Ver­an­stal­tungs­rei­he (nur im Gan­zen buch­bar) fin­det ab dem 14. März diens­tags von 19:00 bis 20:30 Uhr in der Aula, Fried­rich­stra­ße 17, statt. Anmel­dun­gen sind mög­lich im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de.

Bene­fiz für Browary

Im Rah­men der Ver­an­stal­tung zum ersten Jah­res­tag des Über­falls der rus­si­schen Armee auf die Ukrai­ne am 24. Febru­ar tra­ten die aus Odes­sa stam­men­de Pia­ni­stin Anna Tyshaye­va und der Cel­list Til­mann Stieh­ler ohne Hono­rar auf. Begei­stert von dem Wohl­tä­tig­keits­kon­zert spen­de­te das Publi­kum knapp über 1.000 Euro. Der Betrag soll im Rah­men der Akti­on „Lich­tER für die Ukrai­ne – Soli­da­ri­tät mit Bro­wa­ry“ dem Wohn­con­tai­ner-Dorf für Bin­nen­flücht­lin­ge zugu­te­kom­men, das in der Part­ner­kom­mu­ne auf­ge­baut wird. Mehr zur Soli­dar­part­ner­schaft der Stadt Erlan­gen mit Bro­wa­ry gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​r​o​w​ary.

Inter­na­tio­na­le Wochen gegen Rassismus

Die Stadt Erlan­gen koor­di­niert zum 15. Mal die Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus, die vom 11. bis 31. März statt­fin­den. Das bun­des­wei­te Mot­to lau­tet die­ses Jahr: „Misch Dich ein“. In Koope­ra­ti­on mit Ver­ei­nen, Ein­rich­tun­gen und Schu­len hat die Stadt ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm erstellt. Zum Auf­takt am 11. März gibt es unter dem Titel „Ver­schüt­te­te Pfa­de“ ein Kon­zert zum 125. Geburts­tag des von den Natio­nal­so­zia­li­sten ermor­de­ten Kom­po­ni­sten Vik­tor Ull­mann im Redou­ten­saal. Wei­te­re Höhe­punk­te sind u.a. eine Men­sch­rechts­film­rei­he im E‑Werk-Kino sowie am 22. März eine Thea­ter­auf­füh­rung mit dem Titel „Ern­te? Hil­fe!“ zur Situa­ti­on ost­eu­ro­päi­scher Ern­te­hel­fer im MTG-Schul­thea­ter. Alle Ver­an­stal­tun­gen sind im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​r​a​s​s​i​s​mus zu finden.

Ein Film über, mit und in Büchenbach

Von Anfang Mai bis Ende August 2022 leb­te und arbei­te­te die Künst­le­rin Anna Ste­ward im Rah­men einer Artist Resi­den­cy in Büchen­bach. Gemein­sam mit zahl­rei­chen Stadt­teil­be­woh­nern und loka­len Initia­ti­ven pro­du­zier­te sie in nur vier Mona­ten 16 Kurz­fil­me, die im Sep­tem­ber 2022 bei einem gro­ßen öffent­li­chen Open Air-Kino­abend zur Vor­füh­rung kamen. In klei­ne­rem Rah­men wer­den die Film­bei­trä­ge nun ein wei­te­res Mal am Frei­tag, 3. März, ab 18:30 Uhr in der Aula der Mön­au-Grund­schu­le (Stei­ger­wald­al­lee 19) gezeigt. Der Ein­tritt ist frei.

Stadt ver­ab­schie­de­te Mitarbeitende

Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth hat zusam­men mit einem Ver­tre­ter des Per­so­nal­rats kürz­lich mit Bar­ba­ra Heß und Frau­ke Schü­ler, bei­de Stadt­ju­gend­amt, und Almut Simon, Bau­auf­sichts­amt, drei Mit­ar­bei­ten­de in den Ruhe­stand verabschiedet.

Bür­ger­mei­ster Vol­leth beim Unibund

Der Uni­ver­si­täts­bund Erlan­gen Nürn­berg e.V. ver­an­stal­tet am Frei­tag, 3. März, im Schloss der Uni­ver­si­tät einen Vor­trags­abend für Mit­glie­der. Es spricht der Prä­si­dent des Bun­des­ver­bands der Deut­schen Indu­strie, Prof. Sieg­fried Russ­wurm, zum The­ma „Zukunft der Indu­strie in Deutsch­land; Trans­for­ma­ti­on oder Deindu­stria­li­sie­rung“. Einer Ein­la­dung dazu folgt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.