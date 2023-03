Rebel­lin­nen – Aus­stel­lung und Online-Lesung

Zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag am 8. März stellt die VHS Bam­berg-Land gemein­sam mit der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Bam­berg Frau­en und Mäd­chen in den Mit­tel­punkt, die ihren eige­nen Weg gehen, ihre Zie­le auch gegen Wider­stän­de ver­fol­gen und damit ein Stück weit die Gesell­schaft ver­än­dern: Rebellinnen!

Der offi­zi­el­le Auf­takt fin­det am Mitt­woch, 8. März, um 18 Uhr in der Büche­rei Ste­gau­rach im Rah­men der Eröff­nung der Pla­kat­aus­stel­lung „Rebel­lin­nen – Frau­en ver­än­dern die Welt“ statt. Dabei führt die Kura­to­rin Dr. Rie­ke C. Harm­sen in die Aus­stel­lung und Geschich­te ein­zel­ner Expo­na­te ein. Die Aus­stel­lung wird danach zwei Wochen zu den Öff­nungs­zei­ten der Büche­rei zu sehen sein.

Als zwei­ten Teil des Pro­jekts stellt am Diens­tag, 14. März, um 18.30 Uhr die Autorin Bet­ti­na Wei­gu­ny ihr Buch „Denn es ist unse­re Zukunft. Jun­ge Rebel­lin­nen ver­än­dern die Welt“ in einer Online-Lesung vor.

„Rebel­lin­nen – Frau­en ver­än­dern die Welt“ – Ausstellung

Die Aus­stel­lung, kura­tiert und designt vom Evan­ge­li­schen Pres­se­ver­band für Bay­ern e.V., stellt 28 Frau­en aus ver­schie­de­nen Zei­ten aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum vor: von Rosa Luxem­burg bis Dun­ja Haya­li, von Mar­ga­re­te Steiff bis Mar­ga­re­te Sto­kow­ski. Auch weni­ger bekann­te Frau­en wie die erste deut­sche Frau­en­ärz­tin Her­mi­ne Heus­ler-Eden­hui­zen oder Anto­nie Nopitsch, Grün­de­rin des bay. Müt­ter­dien­stes und des Müt­ter­ge­nesungs­wer­kes, sind dabei. Alle wirk­ten und wir­ken in ver­schie­de­nen Berei­chen, aber haben eines gemein­sam: Es sind Frau­en, die bestehen­de Struk­tu­ren hin­ter­frag­ten, die Gesell­schaft her­aus­for­der­ten und sich über Kon­ven­tio­nen und Nor­men hin­weg­setz­ten – und es bis heu­te tun. Ihre Geschich­ten erzäh­len von stil­lem Wider­stand und lau­ter Rebel­li­on, muti­gen Taten und unge­wöhn­li­chen Ent­schei­dun­gen, Unan­ge­passt­heit und Wil­lens­stär­ke. Die Band­brei­te der Frau­en spie­gelt sich auch in den von ver­schie­de­nen Grafiker*innen gestal­te­ten und eigens illu­strier­ten Pla­ka­ten wider. Zu den Bil­dern der Frau­en wer­den histo­ri­sche Doku­men­te, Aus­zü­ge aus Inter­views und Tage­bü­chern gezeigt.

Die Kura­to­rin, Dr. Rie­ke C. Harm­sen, Kunst­hi­sto­ri­ke­rin und Jour­na­li­stin, wird die Pla­kat­aus­stel­lung bei der Eröff­nung vor­stel­len und steht nach dem Vor­trag für Fra­gen zur Verfügung.

„Denn es ist unse­re Zukunft. Jun­ge Rebel­lin­nen ver­än­dern die Welt“ – Online-Lesung

Jun­ge Rebel­lin­nen ste­hen im Mit­tel­punkt der Lesung der Autorin und Jour­na­li­stin Bet­ti­na Wei­gu­ny: Sie wird Tei­le aus ihrem Buch „Denn es ist unse­re Zukunft. Jun­ge Rebel­lin­nen ver­än­dern die Welt – von Gre­ta Thun­berg bis Emma Gon­zá­lez“ lesen.

Gre­ta Thun­berg ist nicht allein – jun­ge Rebel­lin­nen erobern über­all die Büh­nen der Welt. Sie set­zen sich für sau­be­res Was­ser ein, wie die Inde­rin Sahi­thi Pin­ga­li, bekämp­fen die Waf­fen­lob­by, wie die US-Ame­ri­ka­ne­rin Emma Gon­zá­lez, oder machen gegen Kin­der­ehe mobil, wie Nata­sha Mwan­sa aus Sam­bia. Bet­ti­na Wei­gu­ny por­trä­tiert die Haupt­ak­teu­rin­nen die­ser jun­gen akti­vi­sti­schen Gene­ra­ti­on, die sich welt­weit für ihre Rech­te und demo­kra­ti­sche Wer­te ein­setzt, und geht auch grund­sätz­li­chen Fra­gen nach: Was eint die jun­gen Men­schen? Wer bringt sie auf die Stra­ße, was moti­viert sie? Sie fragt, was in ihnen gärt, was sie vor­ha­ben, wie sie vor­ge­hen – und war­um vor allem jun­ge Frau­en die Pro­te­ste anführen.

Bet­ti­na Wei­gu­ny, gebo­ren 1970 in Frei­burg, stu­dier­te Ger­ma­ni­stik und Angli­stik und arbei­tet als freie Autorin. Sie schreibt für den Wirt­schafts­teil der „Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Sonn­tags­zei­tung“, wo sie auch eine eige­ne Kolum­ne hat, und hat meh­re­re Bücher veröffentlicht.

Gleich­be­rech­ti­gung von Frau­en als demo­kra­ti­scher Grundwert

Mit dem Pro­jekt „Rebel­lin­nen“ will die VHS Bam­berg-Land den Fokus auf den demo­kra­ti­schen Grund­wert Gleich­be­rech­ti­gung von Frau­en legen. Es geht dar­um, einen posi­ti­ven Blick auf das Erreich­te zu wer­fen, Mäd­chen und Frau­en zu bestär­ken, ihren eige­nen Weg zu gehen und ihre Zie­le mutig zu ver­fol­gen. Zugleich soll dar­auf auf­merk­sam gemacht wer­den, wie wich­tig es ist, sich für die­sen Wert wei­ter­hin aktiv einzusetzen.

Daten:

Aus­stel­lung „Rebel­lin­nen – Frau­en ver­än­dern die Welt“

Eröff­nung mit Dr. Rie­ke C. Harm­sen, Kura­to­rin der Aus­stel­lung, am Mitt­woch, 08.03.2023, 18 Uhr

Aus­stel­lungs­dau­er: 09.03. bis 23.03.2023

Ort: Büche­rei Ste­gau­rach, Schul­platz 2, 96135 Stegaurach

Öff­nungs­zei­ten: Mo. 14.00 – 16.00 Uhr / Di, 15.00 – 17.30 Uhr / Mi. 10.00 – 11.30 Uhr / Do. 16.00 – 19.00 Uhr

Lesung: Bet­ti­na Wei­gu­ny „Denn es ist unse­re Zukunft. Jun­ge Rebel­lin­nen ver­än­dern die Welt – von Gre­ta Thun­berg bis Emma González“

Diens­tag, 14.03.2023, 18.30 Uhr, ohne Gebühr

Online-Lesung via Zoom – Anmel­dung erfor­der­lich über www​.vhs​-bam​berg​-land​.de oder per Mail an info@​vhs-​bamberg-​land.​de, den Zugangs­link erhal­ten Sie nach der Anmeldung.

För­de­rung: Das Pro­jekt wird von der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Bam­berg im Rah­men des Bun­des­pro­gramms „Demo­kra­tie leben!“ durch das BMFS­FJ gefördert.

Koope­ra­ti­ons­part­ner: Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Bam­berg, Büche­rei Stegaurach