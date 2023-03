Das Umwelt­mo­bil des Land­krei­ses Bay­reuth hält am Sams­tag, den 04.03.2023, an fol­gen­den Sta­tio­nen in Holl­feld, Auf­seß, Glas­hüt­ten, Mistel­bach, Gesees und Heinersreuth:

Holl­feld: Schüt­zen­fest­platz (Bay­reu­ther Stra­ße), 08:00 – 09:00 Uhr

Auf­seß: Park­platz „Im Tal“ von 09:30 – 10:00 Uhr sowie

Zochen­reuth, Orts­mit­te ggü. Haus­num­mer 10 von 10:20 – 10:35 Uhr Glas­hüt­ten: Schul­park­platz (Schul­stra­ße) von 11:05 – 11:50 Uhr

Mistel­bach: Johann-Feil­ner-Stra­ße von 12:05 – 13:05 Uhr

Gesees: Werst­stoff­hof (Pet­ten­dor­fer Stra­ße) von 13:20 – 14:05 Uhr

Hein­ers­reuth: Alten­plos, Park­platz Mehr­zweck­hal­le, Ähren­weg 5 von 14:35 – 15:05 Uhr

Neu­er­dings es wer­den bei der Pro­blem­müll­samm­lung ab sofort auch Elek­tro­klein­ge­rä­te (bis 50 cm Kan­ten­län­ge) ange­nom­men. Unter Elek­tro­klein­ge­rä­te fal­len alle Gerä­te, wel­che mit­tels Stecker und/​oder Bat­te­rien bzw. Akkus betrie­ben wer­den und eine Abmes­sung von 50 Zen­ti­me­tern nicht über­schrei­ten. Die Anlie­fe­rer wer­den jedoch gebe­ten, sofern es mög­lich ist, Bat­te­rien und Akkus sowie Leucht­mit­tel vor der Abga­be aus den Gerä­ten zu ent­fer­nen und die­se sepa­rat dem Ent­sor­gungs­per­so­nal zu übergeben.

Die Anlie­fe­rung am Umwelt­mo­bil ist gemein­de­über­grei­fend, aber nur zu den offi­zi­el­len Stand­zei­ten gestat­tet. Unkon­trol­lier­te Abla­ge­run­gen kön­nen Mensch und Umwelt schä­di­gen und ver­zö­gern die Sam­mel­ak­ti­on. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie im Land­rats­amt Bay­reuth, Tele­fon 0921 728401.