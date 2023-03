Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rol­ler­fah­rer fährt ohne gül­ti­gen Versicherungsschutz

COBURG. Mit einem nicht mehr gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen war ein 20-jäh­ri­ger Cobur­ger in der Nacht zum Mitt­woch mit sei­nem Klein­kraft­rad im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Zum 1. März 2023 hät­te der 20-Jäh­ri­ge sein grü­nes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen, dass Ende Febru­ar abge­lau­fen war, durch ein neu­es schwar­zes Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus­tau­schen müs­sen. Da der Mann mit dem Rol­ler aller­dings am Mitt­woch, in den frü­hen Mor­gen­stun­den, noch mit dem alten Kenn­zei­chen fuhr, bestand für das Klein­kraft­rad kein Ver­si­che­rungs­schutz mehr. Die Cobur­ger Poli­zi­sten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und stell­ten den Rol­ler ver­kehrs­si­cher ab. Gegen den 20-Jäh­ri­gen wird wegen einem Ver­stoß nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz ermittelt.

Auf­fahr­un­fall mit vier betei­lig­ten Fahr­zeu­gen auf der Bun­des­stra­ße 303 bei Ebersdorf

Ebers­dorf b. Coburg, LKR. COBURG. Vier beschä­dig­te Fahr­zeu­ge und min­de­stens 25.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Auf­fahr­un­falls vom Diens­tag­nach­mit­tag auf der Bun­des­stra­ße 303 bei Ebers­dorf bei Coburg.

Ein 48-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg fuhr an der ampel­ge­re­gel­ten Kreu­zung aus Unacht­sam­keit auf einen vor ihm war­ten­den Klein­trans­por­ter eines 27-Jäh­ri­gen auf. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der Klein­trans­por­ter wie­der­rum auf einen davor ste­hen­den Fiat gescho­ben. Die­ser wie­der­rum stieß auf einen vor dem Fiat hal­ten­den Mer­ce­des. Der Sko­da des Unfall­ver­ur­sa­chers sowie der davor war­ten­de Klein­trans­por­ter waren so schwer beschä­digt, dass sie abge­schleppt wer­den muss­ten. Bei dem Unfall blieb es bei allen Fahr­zeu­gen ledig­lich bei Blech­scha­den, ver­letzt wur­de kei­ner der Fahrzeuginsassen.

Wäh­rend der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me sicher­ten die Cobur­ger Poli­zi­sten die Unfall­stel­le mit Leit­ke­geln ab. Ein vor­bei­fah­ren­der Fahr­zeug­füh­rer streif­te einen die­ser Kegel und beschä­dig­te die­sen. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den Ver­ur­sa­cher des Auf­fahr­un­falls wegen einem Ver­stoß nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Der Mann wur­de noch an der Unfall­stel­le verwarnt.

Eigen­tü­mer zu auf­ge­fun­de­nem Die­bes­gut gesucht

Land­kreis Sonneberg/​Neu­stadt bei Coburg. Im Lau­fe des ver­gan­ge­nen Jah­res kam es in Son­ne­berg sowie der Umge­bung (teil­wei­se auch in Bay­ern) zu einer Häu­fung von Ein­bruchs- und Dieb­stahls­de­lik­ten. Zum Jah­res­en­de wur­de nach umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on (KPI) Saal­feld sowie der Son­ne­ber­ger Poli­zei ein 23-Jäh­ri­ger in dem Zusam­men­hang fest­ge­nom­men und anschlie­ßend inhaf­tiert. Wäh­rend der Anzei­gen­be­ar­bei­tun­gen durch die KPI wur­den zahl­rei­che, teils sehr indi­vi­du­el­le, Gegen­stän­de wie Schmuck etc. aus den Dieb­stahls­hand­lun­gen sicher­ge­stellt, wel­che bis­lang kei­nen Eigen­tü­mern zuge­ord­net wer­den konn­ten. Mit unten ste­hen­dem Link (Wei­te­res Mate­ri­al) wer­den vier Licht­bil­der mit bei­spiel­haf­tem Schmuck sowie ande­ren Gegen­stän­den ver­öf­fent­licht und es wer­den die recht­mä­ßi­gen Besit­zer gesucht. Mit einem ent­spre­chen­den Eigen­tums­nach­weis wen­den Sie sich bei Wie­der­erken­nen der abge­bil­de­ten Objek­te bevor­zugt an die zustän­di­ge Sach­be­ar­bei­te­rin in der KPI Saal­feld, Frau Stein­biß, Tele­fon: 03672- 417 2439.

Link zu den Bil­dern: https://​www​.pres​se​por​tal​.de/​b​l​a​u​l​i​c​h​t​/​p​m​/​1​2​6​7​2​4​/​5​4​5​1​804

Außer­halb der Büro­zei­ten oder am Wochen­en­de steht eben­falls der KDD Saal­feld (Tele­fon 03672- 417 1464) für Rück­fra­gen zur Ver­fü­gung. Die zustän­di­ge Kol­le­gin wür­de dann einen per­sön­li­chen Ter­min mit Ihnen ver­ein­ba­ren. Die Ver­öf­fent­li­chung der Bild­da­tei­en erfolgt auf­grund des über­ört­li­chen Bezugs eben­falls im Bereich Franken/​Neu­stadt b. Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mit Dro­gen im Straßenverkehr

Kro­nach – Im Rah­men der Kon­trol­le eines Mofa-Fah­rers am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 21.50 Uhr auf der Kreis­stra­ße 12 zwi­schen Vog­ten­dorf und Fisch­bach wur­den bei dem Fahr­zeug­füh­rer dro­gen­kon­sum­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Test bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten, dass der Mann unter Dro­gen­ein­fluss stand. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.

Mul­ti­van angefahren

Wal­len­fels – Sei­nen VW Mul­ti­van park­te ein Geschä­dig­ter am 28.02.23, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 13.00 Uhr in der Haupt­stra­ße in Wal­len­fels, nahe des alten Kin­der­gar­tens. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­dig­te in der Tat­zeit den VW im Bereich der hin­te­ren Stoß­stan­ge und ent­fer­net sich vom Unfall­ort. Am VW ist ein Scha­den in Höhe von ca. 200 Euro entstanden.

Regen­fall­rohr angefahren

Mit­witz – Im Zeit­raum vom 26.02.23 auf 28.02.23 fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen das Regen­fall­rohr eines Anwe­sens in der Cobur­ger Stra­ße in Mit­witz und küm­mer­te sich bis dato nicht um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von etwa 500 Euro. Zeu­gen möch­ten sich bei der Poli­zei melden.

Land­kreis Wun­sie­del / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Zwei Ein­brü­che über Nacht – Zeugenaufruf

MARKT­RED­WITZ, LKR. WUN­SIE­DEL. In der Nacht auf Diens­tag bra­chen Unbe­kann­te gleich zwei­mal in Fir­men in Markt­red­witz ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag­abend, 17.15 Uhr, bis Diens­tag­mor­gen, 7 Uhr, dran­gen Ein­bre­cher in zwei Fir­men­ge­bäu­de im Markt­red­wit­zer Stadt­teil Lorenz­reuth ein. Zum einen erbeu­te­ten sie einen Tre­sor aus den Büro­räum­lich­kei­ten einer Fir­ma in der Indu­strie­al­lee. Nach­dem sie die­sen geöff­net und etwa 1000 Euro Bar­geld an sich genom­men hat­ten, lie­ßen sie den Tre­sor in der Nähe des Tat­or­tes zurück. Außer­dem hin­ter­lie­ßen die Lang­fin­ger einen Scha­den in Höhe von rund 1000 Euro. In einem wei­te­ren Fall in der Hein­rich-Rock­stroh-Stra­ße blieb es bei einem ver­such­ten Ein­bruch. Die Täter ver­ur­sach­ten einen Scha­den von etwa 800 Euro, gelang­ten aber offen­sicht­lich nicht in das Gebäude.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Auf­grund der zeit­li­chen und ört­li­chen Über­ein­stim­mung ist der­zeit von einem Zusam­men­hang der Taten aus­zu­ge­hen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof.