Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim bie­tet am Don­ners­tag, 09. März 2023, wie­der Bera­tun­gen in Koope­ra­ti­on mit der IHK für Ober­fran­ken und den Aktiv­se­nio­ren Bay­ern e.V. für Unter­neh­mer, Selb­stän­di­ge und sol­che, die es wer­den wol­len, an.

Die Exper­ten beant­wor­ten Fra­gen zu ver­schie­de­nen Berei­chen – von der Exi­stenz­grün­dung über die Exi­stenz­si­che­rung und Finan­zie­rung bis hin zur Unternehmensnachfolge.

Der näch­ste kosten­lo­se Bera­tungs­tag fin­det im Land­rats­amt Forch­heim (Am Strecker­platz 3, 91301 Forch­heim) statt. Da es sich um Ein­zel­be­ra­tun­gen (je 45 Minu­ten han­delt, ist eine Anmel­dung bis spä­te­stens Diens­tag, 07. März 2023, erfor­der­lich. Die­se erfolgt über die Wirt­schafts­för­de­rung tele­fo­nisch unter 09191 / 86–1021 oder per E‑Mail an wifoe@​lra-​fo.​de.