Fische lecker zubereiten

Fisch ist gesund und kann viel­sei­tig zube­rei­tet wer­den. Wer schon immer ein­mal selbst räu­chern woll­te oder ger­ne neue Inspi­ra­tio­nen für den Grill hät­te, der kann sich jetzt zu einem der Kur­se in der Lehr­an­stalt für Fische­rei des Bezirks Ober­fran­ken anmelden.

„Unse­re Mit­ar­bei­ter in Auf­seß geben hilf­rei­che Tipps zur Ver­ar­bei­tung hei­mi­scher Fisch­ar­ten. Für jeden, der ger­ne Fisch isst und ver­ar­bei­tet, emp­fiehlt sich der Besuch eines sol­chen Kur­ses“, lädt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm alle Inter­es­sier­ten ein. Das Kurs­pro­gramm star­tet am 28. April.

Im Räu­cher­kurs wer­den die ver­schie­de­nen Mög­lich­kei­ten des Räu­cherns bespro­chen. Was frü­her in erster Linie zur Kon­ser­vie­rung des Fisches genutzt wur­de, wird heu­te vor allem auf­grund des unver­wech­sel­ba­ren Geschmacks prak­ti­ziert. Im Räu­cher­kurs steht unter ande­rem der rich­ti­ge Auf­bau eines Räu­cher­ofens und die Vor­be­rei­tung des Fischs auf das Räu­chern auf dem Pro­gramm. Im Anschluss wird dann vor Ort geräu­chert und das Ergeb­nis gemein­sam ver­speist. Der Räu­cher­kurs wird am 28. April, 26. Juni und 15. Sep­tem­ber angeboten.

Im Fisch­grill­kurs wird die rich­ti­ge Vor­be­rei­tung des Fisches für den Grill­rost bespro­chen und vor­ge­führt. Im Anschluss wird der Fisch natür­lich auch gemein­sam gegrillt und ver­ko­stet. Der Grill­kurs wird am 19. Mai und am 18. August angeboten.

Neben die­sen kuli­na­ri­schen Kur­sen, steht ein Lehr­gang zum Bisam­fang auf dem Kurs­pro­gramm der Lehr­an­stalt für Fische­rei. Am 13. Okto­ber gibt Wolf­gang Städt­ler von der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft hilf­rei­che Tipps für Teich­wir­te. Es kann ein Sach­kun­de­nach­weis erwor­ben wer­den, um Bisame waid­ge­recht und geset­zes­kon­form zu fangen.

Um bal­di­ge Anmel­dung wird gebe­ten, weil die Teil­neh­mer­zahl in allen Kur­sen begrenzt ist.

Alle Kur­se begin­nen um 9.00 Uhr in der Lehr­an­stalt für Fische­rei in der Drai­sen­dor­fer Stra­ße 174 in Auf­seß und enden gegen 14 Uhr. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 45 Euro pro Per­son, das Mit­tag­essen ist enthalten.