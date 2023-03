Kochen ohne Strom – sich ver­sor­gen, wenn der Strom aus­fällt. Ein schnel­ler Kaf­fee? Ein gemüt­li­cher Tee? Eine lecke­re Sup­pe? Oder eine ande­re war­me Spei­se – in unse­rem All­tag alles kein Pro­blem, bis der Strom aus­fällt! Denn dann funk­tio­niert weder Herd, Ofen oder Mikro­wel­le noch Kühl­schrank. Bei einem Strom­aus­fall von weni­gen Minu­ten oder Stun­den ist das noch aus­zu­hal­ten. Aber was, wenn der Strom flä­chen­deckend mal für län­ger wegbleibt?

Die Wahr­schein­lich­keit eines län­ger­fri­sti­gen Strom­aus­falls wird von Exper­ten der­zeit als nicht gering ein­ge­schätzt. Mög­lich­kei­ten, wie Sie auch in sol­chen Fäl­len die eige­ne Ver­sor­gung und die Ihrer Fami­lie auf­recht­erhal­ten und sicher­stel­len, erfah­ren Sie beim neu­en Semi­nar­an­ge­bot des BRK-Kom­pe­tenz­zen­trum des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth in der Bay­reu­ther Weiherstraße.

Am 11. März star­tet erst­mals das Semi­nar „Kochen ohne Strom“. Die­ses rich­tet sich an alle jun­gen Men­schen ab 16 Jah­ren, Fami­li­en und Senio­ren und bie­tet Wis­sens­wer­tes zu den The­men Nah­rungs­zu­be­rei­tung, Lebens­mit­tel­be­vor­ra­tung, sowie grund­le­gen­de Ver­hal­tens­wei­sen bei außer­ge­wöhn­li­chen Situa­tio­nen. Effek­ti­ve Maß­nah­men, wie z.B. Rezept­zu­sam­men­stel­lung, Tipps und inter­es­san­te Lösun­gen erar­bei­ten Teil­neh­men­de theo­re­tisch und prak­tisch und erler­nen die Vor­sor­ge in unter­schied­li­chen Kri­sen-/ Kata­stro­phen­fäl­len und sind somit für kri­ti­sche Ereig­nis­se zum Schutz der eige­nen Fami­lie pro­fes­sio­nell vorbereitet.

Erfah­ren Sie mit ihrem Besuch des Semi­na­res „Kochen ohne Strom“:

was Kata­stro­phen­schutz bedeutet

wie Sie Kata­stro­phen­si­tua­tio­nen erkennen

Sie eige­ne Schutz­zie­le festlegen

die Grund­la­gen zur Selbsthilfe

Tipps zur Vor­be­rei­tung und Bevorratung

lecke­re Rezeptvorschläge

wie sie ohne Strom kochen (mit Praxisworkshop)

Wer­den auch Sie Pro­fi für außer­ge­wöhn­li­che Situa­tio­nen und erar­bei­ten Sie sich ein per­sön­li­ches Hand­buch zur Ver­sor­gung Ihrer Fami­lie mit Essen und Trin­ken. Erstel­len Sie sich einen auf Ihre Bedürf­nis­se zuge­schnit­te­nen Not­be­vor­ra­tungs- und Ernäh­rungs­plan für bis zu 28 Tage. Sichern Sie sich gleich einen Platz zur Auf­takt­ver­an­stal­tung am 11. März von 9 bis 15 Uhr.

Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung im Vor­aus ist notwendig.

Anmel­den kön­nen Sie sich bequem online unter https://​www​.brk​kom​pe​tenz​zen​trum​.de/​a​n​g​e​b​o​t​e​/​b​v​s​-​kos oder per Tele­fon unter der Ruf­num­mer 0921/ 403–545.

Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 39 € zuzüg­lich 10 € Unkostenbeitrag.

Semi­nar­dau­er: ca. 6 Stun­den inklu­si­ve Kurzpausen

Semi­nar­ort: BRK-Kom­pe­tenz­zen­trum | Wei­her­stra­ße 19 | 95448 Bayreuth