2023 fei­ert das jun­ge Han­nes Steg­mei­er Trio bereits sein zehn­jäh­ri­ge Bestehen. Seit der Grün­dung steht es mit einer Mischung aus Arran­ge­ments und eige­nen Stücken auf den Büh­nen Deutsch­lands. Außer­dem ist es eine gefrag­te Live- und Stu­dio­band für Künstler*innen wie James Macken­zie, John Steam Jr. und Nobutthefrog.

Han­nes Steg­mei­er ist Bas­sist und Sän­ger. Als stu­dier­ter Gitar­rist und Bas­sist ist er als Stu­dio- und Live-Musi­ker in unter­schied­lich­sten Gen­res zu Hau­se. In der Frän­ki­schen Sze­ne ist Eric Flach als Gitar­rist durch sei­nen unver­kenn­ba­ren Sound bekannt. Eben­falls aktiv in unter­schied­li­chen Beset­zun­gen (u.a. Lin­da Rum, John Steam Jr.) ver­eint er die soli­sti­schen Klän­ge der Blues­le­gen­den mit sphä­ri­schen Sounds der Indie- und Pop­mu­sik. Wenn Domi­nik Back Schlag­zeug spielt, schwappt sei­ne Ener­gie auf jedes Publi­kum über. Die erste Lie­be des stu­dier­ten Schlag­zeu­gers, Kom­po­ni­sten und Pro­du­zen­ten ist der Backbeat.

Die­se Band groovt, reißt mit, berührt und lässt einen „Old School Sound“ neu klin­gen. Was als ein Cover-Pro­jekt begann ist nun eine Band mit einer eige­nen Iden­ti­tät. Ein Live-Erleb­nis für jeden, der Funk, Blues und Pop liebt.

Ter­min und Tickets

Das Kon­zert fin­det am 3. März 2023 um 20 Uhr im jtf statt.

Tickets kosten 15 Euro (ermä­ßigt 13 Euro), im Vor­ver­kauf 14,20 Euro (ermä­ßigt 12 Euro) inkl. VVK- und System­ge­büh­ren. Kar­ten gibt es an allen an das Reser­vix-Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930) sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.