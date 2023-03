Ver­lo­sung für Besit­ze­rin­nen und Besit­zer einer Ehrenamtskarte



Als sicht­ba­res Zei­chen der Aner­ken­nung und Wert­schät­zung ver­gibt der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt seit 2014 die Baye­ri­sche Ehren­amts­kar­te. Inzwi­schen konn­ten rund 2.700 Kar­ten an ehren­amt­lich Akti­ve im Land­kreis aus­ge­ge­ben wer­den. Als Dan­ke­schön für das gro­ße Enga­ge­ment star­tet das Land­kreis-Ehren­amts­bü­ro eine Rei­he an Aktio­nen für Inha­be­rin­nen und Inha­ber der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te. Los geht es mit der Ver­lo­sung eines Gut­scheins für die Bould­er­hal­le in Buben­reuth in Höhe von 50 Euro. Wer eine Ehren­amts­kar­te besitzt und im Land­kreis wohnt, kann per E‑Mail an ehrenamtskarte@​erlangen-​hoechstandt.​de mit dem Betreff „Ver­lo­sung Gut­schein“ teil­neh­men. Die E‑Mail muss bit­te den voll­stän­di­gen Namen sowie die Anschrift und Tele­fon­num­mer ent­hal­ten. Ein­sen­de­schluss ist der 31. März 2023.

Teil­nah­me­be­din­gun­gen

Unter allen Ein­sen­dun­gen ent­schei­det das Los. Wer gewon­nen hat, wird nach der Aus­lo­sung umge­hend schrift­lich benach­rich­tigt. Durch die Teil­nah­me an der Ver­lo­sung wil­li­gen die Teil­neh­men­den in die Ver­ar­bei­tung ihrer Daten ein. Dies beinhal­tet das Zusen­den der Gewinn­be­nach­rich­ti­gung an die ange­ge­be­nen Kon­takt­da­ten. Der Rechts­weg ist aus­ge­schlos­sen. Alle Infor­ma­tio­nen zur Ehren­amts­kar­te sowie Prei­se und Wett­be­wer­be spe­zi­ell für Inha­be­rin­nen und Inha­ber der Baye­ri­schen Ehren­amts­kar­te gibt es unter

https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​l​e​b​e​n​-​i​n​-​e​r​h​/​e​h​r​e​n​a​m​t​/​e​h​r​e​n​a​m​t​s​k​a​r​te/