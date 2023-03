Am Sams­tag hat DIE LIN­KE knapp sie­ben Mona­te vor der Land­tags­wahl am 8. Okto­ber ihre Kan­di­da­tin für den Stimm­kreis Erlan­gen-Höch­stadt auf­ge­stellt. Für den Land­tag nomi­nier­te die Par­tei ihre Kreis­spre­che­rin Jose­phi­ne Taucher.

Die 36-jäh­ri­ge Inge­nieu­rin Tau­cher freut sich über die Mög­lich­keit: „Ich bin dank­bar für das gro­ße Ver­trau­en mei­ner Par­tei“. Die Mut­ter eines 2‑jährigen Soh­nes gibt sich kämp­fe­risch: „Wir gehen mit einem Oppo­si­ti­ons­pro­gramm in die­se Wahl. Wir sind die ein­zi­ge Par­tei, die nicht mit der CSU eine Regie­rung bil­den wür­de. Wir ste­hen für eine sozia­le­re Poli­tik in die­sem Land, die alle Men­schen mit­denkt! Gera­de als Per­so­nal­rä­tin im öffent­li­chen Dienst set­ze ich mich in der aktu­el­len Tarif­run­de für guten Lohn für gute Arbeit ein. Dazu enga­gie­re ich mich aktiv für Gleich­stel­lung aller Geschlech­ter. Bei bei­dem ver­sagt die Staatsregierung.“

In einer Gast­re­de for­mu­lier­te Access-Grün­der und Trä­ger des Bun­des­ver­dienst­kreu­zes Karl-Heinz Mie­de­rer kla­re For­de­run­gen an die Poli­tik. Dabei neh­men die von Deutsch­land ver­schlepp­te Umset­zung der Behin­der­ten­rechts­kon­ven­ti­on, der Zugang zum Arbeits­markt und Bar­rie­re­frei­heit eine hohe Prio­ri­tät ein.

Mit der Wahl Tau­chers ergänzt die Par­tei ihre Auf­stel­lun­gen: Für den Stimm­kreis Erlan­gen-Stadt kan­di­die­ren Lukas Eitel (Land­tag) und Fabia­na Gir­sten­brei (Bezirks­tag).