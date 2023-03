Neue Senioren/​innen sind herz­lich willkommen

Am Mon­tag, den 6. März 2023, kommt der BRK-Senio­ren­club bei einem inter­es­san­ten Vor­trag zusam­men. Die Senio­rin­nen und Senio­ren wer­den zum The­ma „Trick­be­trug bei Senio­rin­nen und Senio­ren“ infor­miert. Hier­zu tref­fen sie sich am Mon­tag, 6. März von 14:00 bis 17:00 Uhr im Lich­ten­fel­ser BRK-Zen­trum (Hen­ry-Dunant-Stra­ße 6). Gesel­li­ges Bei­sam­men­sein, net­te Gesprä­che, Kaf­fee und Kuchen run­den die Ver­an­stal­tung ab. Der BRK-Fahr­dienst steht an die­sem Tag wie gewohnt zur Ver­fü­gung und wird fol­gen­de Hal­te­stel­len anfahren:

Tour 1

13:15 Uhr Trieb (Kulm­ba­cher Stra­ße 12) > 13:25 Uhr Schwa­ben­stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:30 Uhr Bay­ern­stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:35 Uhr Forst­amt > 13:40 Uhr Lang­hei­mer Straße

Tour 2

12:50 Jugend­zen­trum Lich­ten­fels > 12:55 Uhr Cobur­ger Stra­ße (Tank­stel­le Hor­nung) > 13:00 Uhr Bahn­hof >13:05 Uhr Gustav-Hei­ne­mann-Stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:10 Uhr Nord­gau­er­stra­ße (ehem. Pfle­ge­heim) > Zwi­schen­stopp BRK-Zen­trum > 13:25 Uhr Kapel­len­berg > 13:30 Uhr Lan­ge Stra­ße 50

Eine Vor­anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Rote Kreuz freut sich auf vie­le Gäste, auch neue Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sind herz­lich willkommen.