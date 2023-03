Von Mikro­pla­stik­ana­ly­se bis simu­lier­ter Knochenheilung

Pro­to­ty­pen und neue Tech­no­lo­gien von nord­baye­ri­schen Start­ups live erleben

Am Mitt­woch, 8. März 2023 öff­nen sich ab 18:00 Uhr die Türen der Start­up Demo Night von Bay­Start­UP für tech­no­lo­gie- und inno­va­ti­ons­be­gei­ster­te Fans der Grün­der­sze­ne: Rund 40 der span­nend­sten Start­ups aus Nord­bay­ern stel­len ihre Pro­dukt­neu­hei­ten und Pro­to­ty­pen vor. Wir laden Sie herz­lich ein, in Nürn­berg dabei zu sein und die Start­ups mit ihren Grün­dungs­ge­schich­ten und High­tech-Inno­va­tio­nen im Z‑Bau, Fran­ken­stra­ße 200, 90461 Nürn­berg ken­nen zu lernen.

Das The­men­spek­trum der aus­stel­len­den Teams reicht von neu­en Ansät­zen für die Bat­te­rie­fer­ti­gung über Soft­ware, die die mit­tel­stän­di­sche Indu­strie bei der CO2-Reduk­ti­on unter­stützt, bis hin zur neu­ar­ti­gen Ana­ly­se von Mikro­pla­stik. Neben Tech­no­lo­gien für Elek­tro­mo­bi­li­tät, Ener­gie und Umwelt, Sport oder Games ste­hen auch Gesund­heits­the­men und Medi­zin­tech­nik im Fokus, wobei KI-gestütz­te Soft­ware und die per­so­na­li­sier­te Behand­lung von Pati­en­ten die Rich­tung vorgeben.

25 Jah­re Busi­ness­plan Wett­be­werb Nord­bay­ern: Prä­mie­rung von Tech-Startups

Für die Besucher*innen und anwe­sen­den Start­ups wird es ein span­nen­der Abend. Denn der Busi­ness­plan Wett­be­werb Nord­bay­ern fei­ert 2023 sein 25-jäh­ri­ges Jubi­lä­um und prä­miert im Rah­men der Start­up Demo Night die 10 besten Start­ups aus der dies­jäh­ri­gen Pha­se 1 des Wett­be­werbs – mit nomi­nier­ten Grün­der­teams von Würz­burg bis Regens­burg. Zu den Nomi­nier­ten, die alle auch auf der Start­up Demo Night als Aus­stel­ler ver­tre­ten sind, gehören:

• 2Lock aus Regens­burg ent­wickelt ein kon­takt­los akti­vier­ba­res und siche­res Rad-Naben­schloss für E‑Bikes.

• art­tac solu­ti­ons aus Nürn­berg ent­wickelt die selbst­ler­nen­de AI-Soft­ware „Att­he­ne”, die Büro­an­ge­stell­te von Rou­ti­ne­auf­ga­ben entlastet.

• AZU­RE Ener­gy aus Red­nitzhem­bach betreibt Was­ser­stoff-Pro­duk­ti­ons­an­la­gen bei Indu­strie­kun­den und ver­sorgt sie mit einer zuver­läs­si­gen Wärmelösung.

• BeelT­eK aus Nürn­berg hilft Unter­neh­men mit sei­ner Open-Data-Mesh-Tech­no­lo­gie, Daten in Wis­sen zu verwandeln.

• Buil­ding Infor­ma­ti­on Cloud aus Neu­markt ist eine Soft­ware-as-a-Ser­vice Lösung, mit der Pla­nun­gen auto­ma­ti­siert über­prüft wer­den können.

• Char­ge Club aus Aschaf­fen­burg ist eine Platt­form für betrieb­li­che Lade­sta­tio­nen, über die Fir­men unaus­ge­la­ste­te Lade­punk­te zur Ver­fü­gung stel­len können.

• Cir­ca­ble aus Würz­burg bie­tet die erste web­ba­sier­te B2B-All-in-One-Lösung für einen ein­fa­chen, daten­si­che­ren und nach­hal­ti­gen IT-Ent­sor­gungs- und Beschaffungskreislauf.

• dezo­ny aus Gun­zen­hau­sen bie­tet eine intel­li­gent ver­netz­te Lade­sta­ti­on für den pri­va­ten Raum, die kom­pa­ti­bel zu ande­ren Syste­men und abrech­nungs­kon­form ist.

• QEN aus Nürn­berg bie­tet eine ganz­heit­li­che Digi­ta­li­sie­rung der Pati­en­ten­kom­mu­ni­ka­ti­on in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen per Smartphone.

• drop­ti­cal aus Nürn­berg ent­wickelt neu­ar­ti­ge Trop­fen­er­zeu­ger für Volu­men von 0,2–25 nl mit inte­grier­ter Kame­ra zur prä­zi­sen Bestim­mung der Abgabemenge.

• Insi­der­Pie aus Nürn­berg trackt pro­fes­sio­nel­le Akteu­re auf dem Kapi­tal­markt und ermög­licht Pri­vat­an­le­gern eine lang­fri­stig pro­fi­ta­ble Aktienanlage.

• Metaim­mo aus Nürn­berg bie­tet eine Stand­ort­be­wer­tung mit­tels künst­li­cher Intel­li­genz in einer B2B-SaaS-Lösung zur Ren­di­te­op­ti­mie­rung beim Wohnungsbau.

• mede­s­pro aus Amberg ent­wickelt „Vul­na­Cu­rae“, ein nut­zer­zen­trier­tes Selbst­ma­nage­ment-Tool für Men­schen mit Wun­den, orts­un­ab­hän­gig und intelligent.

• com aus Nürn­berg ist der rote Faden für den Neu­bau-Pro­zess von Immo­bi­li­en und ver­bin­det über App und Por­tal die Inter­es­sen aller Beteiligten.

• MYTRA aus Bay­reuth ent­wickelt ein Mess­sy­stem zur Ent­deckung und Ana­ly­se von Mikro­pla­stik im Durch­fluss und erlaubt Echt­zeit­ana­ly­sen auf Partikelbasis.

• ai aus Zirn­dorf arbei­tet an der KI-gestütz­ten Luft­ana­ly­se von Schim­mel­spo­ren, Pol­len, Ruß und ande­ren gesund­heits­schäd­li­chen Partikeln.

• Pax­ray aus Würz­burg schafft durch eine intel­li­gen­te Ana­ly­se von Akti­vi­täts­da­ten eine objek­ti­ve Ent­schei­dungs­ba­sis für das Manage­ment von Geschäftsprozessen.

Eine Über­sicht aller aus­stel­len­den Grün­der­teams auf der Start­up Demo Night inkl. Her­kunft der Teams fin­den Sie hier: https://​trans​fer​.byscloud​.de/​s​/​6​9​r​R​e​W​D​r​H​g​a​f​KXW

Infos zur Nürn­ber­ger Start­up Demo Night

Am 8. März 2023, ab 18 Uhr im Z‑Bau, Fran­ken­stra­ße 200, 90461 Nürn­berg Ein­tritt: kosten­frei, Anmel­dung unter: https://​bit​.ly/​3​H​l​Q​zH8

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Event: start​up​-demo​-night​.de

Über Bay­Start­UP

Bay­Start­UP ist das baye­ri­sche Start­up-Netz­werk für Grün­der, Inve­sto­ren und Unter­neh­men sowie Part­ner der Initia­ti­ve „Grün­der­land Bay­ern“ des baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums. Mit den Baye­ri­schen Busi­ness­plan Wett­be­wer­ben, einem umfang­rei­chen Coa­ching-Ange­bot und Euro­pas größ­tem Inve­sto­ren-Netz­werk unter­stützt es Start­ups bei der Opti­mie­rung ihrer Stra­te­gie, dem Auf­bau ihres Unter­neh­mens und der Suche nach Grün­dungs- und Wachs­tums­ka­pi­tal. Für pri­va­te und insti­tu­tio­nel­le Inve­sto­ren sichert Bay­Start­UP einen qua­li­fi­zier­ten Deal­f­low und bie­tet Start­up-Insights auf exklu­si­ven Busi­ness-Angel-Mee­tings und Investorenkonferenzen.

Mit bun­des­wei­ten Start­up-Indu­strie-Matchings und kon­zep­tio­nel­len Ange­bo­ten berät Bay­Start­UP eta­blier­te Unter­neh­men bei der Ent­wick­lung geeig­ne­ter Stra­te­gien für die Zusam­men­ar­beit mit Start­ups. Über Bay­Start­UP haben Grün­der Kon­takt­chan­cen zu über 400 akti­ven Busi­ness Angels sowie mehr als 200 insti­tu­tio­nel­len Inve­sto­ren. Seit 2015 ver­mit­tel­te Bay­Start­UP 458 Mio. Euro Kapi­tal in 449 aktiv betreu­ten Finan­zie­rungs­run­den in den Pha­sen Pre-Seed, Seed oder Series A. Zu den Bay­Start­UP Erfolgs­ge­schich­ten zäh­len Flix­bus, eGym, Maga­zi­no, Exa­sol, Voxel­jet, numa­res, Transpo­re­on, die va-Q-tec AG, VIA Optro­nics und vie­le ande­re mehr.

Wei­te­re Infos: www​.bay​start​up​.de