Pro­blem­müll sam­meln: Umwelt­mo­bil ist im Land­kreis Bay­reuth unter­wegs

Das Umwelt­mo­bil des Land­krei­ses Bay­reuth hält am Sams­tag, den 04.03.2023, an fol­gen­den Sta­tio­nen in Holl­feld, Auf­seß, Glas­hüt­ten, Mistel­bach, Gesees und Hein­ers­reuth: Holl­feld: Schützenfestplatz…