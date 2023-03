Am Mitt­woch, 15. März 2023, ab 18.00 Uhr, wird die belieb­te Rei­he der „Bay­reu­ther Stadtgespräch(e)“ im Iwa­le­wa­haus fort­ge­setzt. Prof. Dr. Chri­sti­an Laforsch, Lehr­stuhl für Tier­öko­lo­gie, Uni­ver­si­tät Bay­reuth, infor­miert zum The­ma: Mikro­pla­stik in Main(em) Fluss – Wie kommt es rein und was macht es dort?

DATUM/ZEIT/ORT: MITT­WOCH, 15. MÄRZ, AB 18.00 UHR, ÖFFENT­LICH, GEBÜHRENFREI.

Ver­an­stal­tungs­ort: Iwa­le­wa­haus, Ecke Wölfelstraße/​Münzgasse, Bayreuth

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Vor­trags­spra­che: deutsch

Kunst­stof­fe sind Fluch und Segen zugleich – einer­seits ermög­li­chen sie uns ein ange­neh­mes und moder­nes Leben, ande­rer­seits fin­den wir klein­ste Kunst­stoff­teil­chen, das Mikro­pla­stik, in unse­ren Gewäs­sern, in Kos­me­tik, in der Nah­rung und in unse­ren Kör­pern. Mikro­pla­stik ist ein Sam­mel­be­griff für win­zi­ge Par­ti­kel, die aus ver­schie­den­sten Kunst­stoff­sor­ten und Zusatz­stof­fen bestehen. Ihre Eigen­schaf­ten sind sehr viel­fäl­tig, was genaue Aus­sa­gen über den Umfang der Umwelt­ver­schmut­zung und das Risi­ko für die mensch­li­che Gesund­heit schwie­rig macht. Der Öko­lo­ge Chri­sti­an Laforsch unter­sucht gemein­sam mit Kolleg*innen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth die che­mi­schen und phy­si­ka­li­schen Eigen­schaf­ten von Mikro­pla­stik und deren Wir­kung auf die Umwelt. Die Wis­sen­schaft­ler wol­len Umwelt­ri­si­ken bes­ser bewer­ten kön­nen und Grund­la­gen für die Ent­wick­lung umwelt­freund­li­cher Kunst­stof­fe lie­fern. Im Vor­trag gibt Chri­sti­an Laforsch Ein­blicke in die Ent­ste­hung von Mikro­pla­stik, erläu­tert, wie die­se in der Umwelt trans­por­tiert wird, wel­che bio­lo­gi­schen Effek­te beob­ach­tet wur­den und wel­che Fra­gen die Wis­sen­schaft als näch­stes beant­wor­ten möchte.

Als Koope­ra­ti­ons­part­ner des Main Fluss­Film­Fe­stes 2023 betei­ligt sich der Son­der­for­schungs­be­reich (SFB) 1357 Mikro­pla­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth mit einem Bay­reu­ther Stadt­ge­spräch „Mikro­pla­stik in Main(em) Fluss“ am 15.03 im Iwa­le­wa­haus und beim Akti­ons­tag Wil­hel­mi­ne­naue am 26.03.2023 an dem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm rund um das The­ma Wasser.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu unter:

[1]https://​regi​on​-bay​reuth​.de/​r​a​h​m​e​n​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​/​2​0​2​3​-​m​a​i​n​-​f​l​u​s​s​f​i​l​m​f​e​s​t​-​a​k​t​i​o​n​e​n​-​r​e​g​i​o​n​-​b​a​y​r​e​u​t​h​-​u​s​t​mg3

Wei­te­re Infos zum The­ma Mikro­pla­stik unter:

[2]https://​www​.sfb​-mikro​pla​stik​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​i​n​d​e​x​.​h​tml