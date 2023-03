Unter dem Mot­to „Lebens­Art Was­ser“ wird am Frei­tag, 3. März, im Jean Paul Art Space, Fried­rich­stra­ße 5, um 18 Uhr, eine Gemein­schafts­aus­stel­lung mit unter­schied­li­chen Blick­win­keln auf das The­ma Was­ser von über 30 Künst­le­rin­nen und Künst­lern aus der Regi­on eröffnet.

Die Expo­na­te wid­men sich der Lebens­ader Was­ser, den aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen an das Leben am Fluss, aber auch Fra­gen der Nach­hal­tig­keit sowie der Fas­zi­na­ti­on der Unter­was­ser­welt in Seen und Flüs­sen. Die aus­ge­stell­ten Arbei­ten kön­nen zum Teil auch käuf­lich erwor­ben wer­den. Die Aus­stel­lung, die im Rah­men des dies­jäh­ri­gen Main Fluss­Film­Fe­stes ange­bo­ten wird, wur­de orga­ni­siert vom Kul­tur­amt der Stadt Bay­reuth, dem Regio­nal­ma­nage­ment von Stadt und Land­kreis Bay­reuth sowie dem Jean Paul Kul­tur­ver­ein. Sie ist zu sehen bis zum 26. März jeweils Donnerstag/​Freitag, von 16 bis 20 Uhr, sowie Samstag/​Sonntag, von 13 bis 17 Uhr.

Das Main Fluss­Film­Fest fin­det in Koope­ra­ti­on mit dem Netz­werk Main, der Stif­tung Living Rivers und zahl­rei­chen wei­te­ren Part­nern von Bay­reuth bis Frank­furt statt und wird geför­dert durch die Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­en für Finan­zen und Hei­mat sowie für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.