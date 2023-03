Es war nicht die ein­fach­ste Zeit, die die Orga­ni­sa­to­ren zum Jubi­lä­ums-Quatt-FO im Som­mer ver­gan­ge­nen Jah­res hin­ter sich brin­gen muss­ten. Immer weni­ger Hel­fer konn­ten im Vor­feld gefun­den wer­den, die Last der Orga­ni­sa­ti­on die­ses zwei­tä­gi­gen Sport­spiel-Events muss­te auf immer weni­ger Schul­tern ver­teilt wer­den. Die Quatt-FO-Macher sahen sich gezwun­gen, um Hil­fe zu schrei­en, damit das sport­li­che Aus­hän­ge­schild Forch­heims wei­ter bestehen kann. Und sie hat­ten Erfolg: Vie­le kamen zu der ein­be­ru­fe­nen „Kri­sen-Sit­zung“ und boten ihre Hil­fe an, vor und nach und auch für die Tur­nier­ta­ge selbst. Ein neu­er Vor­stand des Quatt-FO e.V. um Felix Grö­ger wur­de gewählt und inzwi­schen zählt man um die 80 Vereinsmitglieder.

Und so war schon Ende 2022 klar: Es wer­den auch in die­sem Jahr wie­der die vier Bäl­le auf der Sport­in­sel durch die Luft flie­gen, und zwar am 15. und 16. Juli. Die Orga­ni­sa­to­ren erwar­ten 64 Teams aus Nah und Fern und wie­der wird der Cam­pus mit ca. 1000 Sport­lern und Schau­lu­sti­gen bevöl­kert sein.

Die Mann­schaf­ten kön­nen sich vom 1.3. bis zum 30. 4. 2023 anmel­den, alle Infor­ma­tio­nen fin­det man auf der Home­page www​.quatt​fo​.de. Zudem kön­nen Fra­gen unter der E‑Mailadresse info@​quattfo.​de an das Orga-Team gestellt wer­den, das sich zum 26. Mal auf sei­ne Gäste freut.