För­der­mit­tel für „grü­ne“ For­schung in der Regi­on Die bei­den grü­nen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Ursu­la Sowa und Anne Fran­ke besuch­ten am ver­gan­ge­nen Mittwoch…

Cen­tral-Kino Hof – Aktu­el­les Kino­pro­gramm vom 02.03.2023 – 08.03.2023

In die­ser Woche zeigt das Cen­tral-Kino Hof fol­gen­de Fil­me: Ant-Man and the Wasp: Quan­tu­ma­nia Ava­tar 2: The Way of Water…