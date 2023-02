Online-Vor­trag von Hubert Treml-Franz, Ener­gie­agen­tur Nordbayern

Kli­ma­kri­se und Ener­gie­kri­se erfor­dern den zügi­gen Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien. Die Nut­zung der Wind­ener­gie hat dabei den gering­sten Flä­chen­ver­brauch und Koh­len­di­oxid-Foot­print. Neue gesetz­li­che Rege­lun­gen machen auch in Bay­ern wie­der den Aus­bau der Wind­ener­gie mög­lich. Ins­ge­samt sol­len 1,8% der Flä­che des Frei­staa­tes für Wind­ener­gie genutzt wer­den. Damit ergibt sich die Fra­ge, wo die­se Flä­chen lie­gen und wie Gemein­den und Bür­ger sich betei­li­gen können.

Dipl.-Ing. Hubert Treml-Franz (Ener­gie­agen­tur Nord­bay­ern) bespricht in die­ser Ver­an­stal­tung die The­ma­tik zu den gesetz­li­chen Grund­la­gen und Aus­bau­stra­te­gien in Bay­ern. Dabei wer­den Mög­lich­kei­ten vor­ge­stellt, wie sich Kom­mu­nen und Bür­ger am Aus­bau betei­li­gen kön­nen, u.a. durch Grund­stück­si­che­rung, Pro­jekt­ent­wick­lung in kom­mu­na­ler Hand, sowie Ent­wickeln von Kon­zep­ten für Bür­ger­be­tei­li­gung bis hin zu einem ver­gün­stig­ten Bürgerstromtarif.