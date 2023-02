Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den die 37. Inter­na­tio­na­len Deut­schen Mei­ster­schaf­ten der Masters in Hal­le an der Saa­le statt. Die SG Bam­berg nahm mit Basti­an und Micha­el Schorr, Jacob Ber­niz­ki, Lukas Hen­ne­ri­ci und Rüdi­ger Schnei­der teil.

Der Kraul­spe­zia­list Basti­an Schorr (Alters­klas­se 30) über­zeug­te mit Sie­gen über 800 und 1500 Meter Frei­stil und 200 Meter Rücken. Zudem erschwamm er die Sil­ber­me­dail­le über 200 Meter Schmet­ter­ling und in einem knap­pen Finish mit nur 3 hun­dert­stel Sekun­den Rück­stand auch über 400 Meter Frei­stil. Sein Vater Micha­el Schorr (Alters­klas­se 55) star­te­te über 400 und 800 Meter Frei­stil und 200 m Rücken und unter­bot bei allen Strecken sei­ne Mel­de­zeit deut­lich und plat­zier­te sich von Rang 8 bis 11 in sei­ner Alters­klas­se. Bei sei­nem Ein­zel­start über 200 Meter Schmet­ter­ling konn­te Rüdi­ger Schnei­der (Alters­klas­se 35) sei­nen Bron­ze-Rang aus dem ver­gan­ge­nen Jahr nicht hal­ten und beleg­te Platz 5.

In der Rei­hen­fol­ge Basti­an Schorr, Jacob Berrnitz­ki (Alters­klas­se 20), Rüdi­ger Schnei­der und Lukas Hen­ne­ri­ci (Alters­klas­se 25) star­te­ten die Bam­ber­ger in gleich zwei Staf­feln über 4x200 Meter Frei­stil und 4x200 Meter Brust. In bei­den Staf­feln muss­ten sie sich nur einer Mann­schaft geschla­gen geben und konn­ten gleich zwei­mal den Sil­ber-Rang erkämp­fen. Mit ins­ge­samt 3‑mal Gold und 4‑mal Sil­ber war Basti­an Schorr erfolg­reich­ster Bam­ber­ger Schwim­mer in Hal­le und zeig­te damit einen viel­ver­spre­chen­den Sai­son­auf­takt auf der 50 Meter Bahn. Für Schorr und Schnei­der begin­nen nun die Vor­be­rei­tun­gen auf die Welt­meist­schaf­ten der Masters in Fuku­o­ka (Japan) Anfang August.

Zeit­gleich fan­den in Bay­reuth die Süd­deut­schen Mei­ster­schaf­ten im Para-Schwim­men statt. Hier ging Kimi Brück­ner (Jahr­gang 2010) für die SG Bam­berg an den Start. In sei­ner Jahr­gangs­stu­fe konn­te er dabei gleich 3‑mal Gold über 50 bis 200 Meter Brust und 2‑mal Sil­ber über 200 Meter Lagen und 400 Meter Frei­stil holen. Dabei konn­te er sei­ne gera­de ein­mal zwei Wochen alten Best­zei­ten bestä­ti­gen und zum Teil sogar noch­mal ver­bes­sern. In der offe­nen Wer­tung beleg­te er, bis auf einen drit­ten Platz über 50 Meter Brust, immer den zwei­ten Rang. In Sum­me mit den Ergeb­nis­sen sei­nes Trai­ners Basti­an Schorr und dem Masters Team ist das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de durch­aus als gelun­gen zu deklarieren.

Rüdi­ger Schnei­der / Basti­an Schorr