Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­dieb trat mehr­mals in Erscheinung

Gestern gegen 18:30 Uhr ent­wen­de­te ein 28-jäh­ri­ger Mann aus Bam­berg in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Erlan­ger Innen­stadt eine Jog­ging­ho­se im Wert von rund 60 €.

Bei dem Dieb­stahl wur­de er von einem Detek­tiv beob­ach­tet, der den Mann anschlie­ßend den ver­stän­dig­ten Poli­zei­be­am­ten über­stell­te. Nach Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en und einer Ver­neh­mung wur­de der 28-Jäh­ri­ge wie­der aus dem poli­zei­li­chen Gewahr­sam entlassen.

Kurz danach trat der Mann erneut in Erschei­nung. Dies­mal wur­de er beim Dieb­stahl von hoch­wer­ti­gem Par­fum im Wert von rund 300 € beob­ach­tet und durch einen Mit­ar­bei­ter einer Dro­ge­rie bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festgehalten.

Die ein­ge­setz­ten Beam­ten fan­den anschlie­ßend bei dem Mann noch wei­te­res Die­bes­gut aus einem bis­lang nicht ermit­tel­ten Geschäft im Wert von rund 100 €.

Der 28-Jäh­ri­ge wur­de fest­ge­nom­men und zur Dienst­stel­le ver­bracht. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft ord­ne­te die­se an, dass der 28-Jäh­ri­ge dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­zu­füh­ren sei; unter ande­rem auch auf Grund der Tat­sa­che, dass der 28-Jäh­ri­ge erst am 20. Febru­ar die­sen Jah­res aus der Haft ent­las­sen wor­den war.

Im Lau­fe des heu­ti­gen Tages ent­schei­det nun der Ermitt­lungs­rich­ter dar­über, ob der Laden­dieb erneut in Haft genom­men wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Bau­ma­te­ri­al von Bau­stel­le entwendet

Eckental/​Eschenau – In der Zeit vom 13.02.2023 bis 24.02.2023 wur­den von einer Bau­stel­le in der Dr.-Otto-Leich-Straße meh­re­re Pake­te mit Dämm­plat­ten ent­wen­det. Die Pake­te lager­ten im Hof­be­reich der Bau­stel­le, wel­che mit­tels eines Bau­zauns umschlos­sen ist. Durch den Dieb­stahl ist ein Scha­den von meh­re­ren Hun­dert Euro ent­stan­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tel. 09131/760–514 entgegen.

Pute ent­wen­det

Bai­er­s­dorf – Am 27.02.2023, zwi­schen 05:30 Uhr und 15:00 Uhr, wur­de von einem Frei­lauf eines Hüh­ner­stalls im Nor­den von Bai­er­s­dorf eine ca. 1,5 Jah­re alte Pute ent­wen­det. Wei­ter nahm der Täter noch zwei Lege­git­ter mit, wel­che neben dem Stall stan­den. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, unter der Tel. 09131/760–514 entgegen.

Täter­fest­nah­me nach Altmetalldiebstahl

Bai­er­s­dorf – Am Nach­mit­tag des 27.02.2023 wur­de durch eine Mit­ar­bei­te­rin eines metall­ver­ar­bei­ten­den Hand­werks­be­triebs in Bai­er­s­dorf fest­ge­stellt, dass ein unbe­kann­ter Klein­trans­por­ter neben den Alt­me­tall­con­tai­nern der Fir­ma hielt und sich drei männ­li­che Per­so­nen an die­sem zu schaf­fen mach­ten. Auf Anspra­che stie­gen die Män­ner in ihr Fahr­zeug und flüch­te­ten. Bei der anschlie­ßen­den Nach­schau konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass zwei grö­ße­re Alt­kup­fer­plat­ten fehl­ten, die dort abge­stellt wur­den, um bei einem Schrott­händ­ler ver­kauft zu werden.

Sofort ein­ge­lei­te­te Fahn­dungs­maß­nah­men der Poli­zei nach dem Trans­por­ter, des­sen Kenn­zei­chen bekannt war, brach­ten zunächst kei­nen Erfolg. Jedoch konn­ten wei­te­re Recher­chen einen Auf­ent­halts­ort der Insas­sen sowie des Fahr­zeugs zu Tage för­dern. Durch geziel­te Zusam­men­ar­beit der Poli­zei­in­spek­tio­nen Erlan­gen-Land, Nürn­berg-Süd und Fürth konn­te ein gericht­li­cher Durch­su­chungs­be­schluss gegen die Täter erwirkt, die Täter fest­ge­nom­men und schließ­lich das Die­bes­gut auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt werden.

Gegen min­de­stens einer der Tat­be­tei­lig­ten wur­de bereits in der Ver­gan­gen­heit wegen eines gleich­ge­la­ger­ten Delikts ermit­telt. Die drei männ­li­chen Täter müs­sen sich nun wegen eines Ver­ge­hens des Dieb­stahls verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Zeit­raum vom 27.02.23, 16:30 Uhr bis 27.02.23, 17:00 Uhr wur­de in der Stra­ße „Zum Flug­ha­fen 14“ ein gepark­ter Pkw durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug beschä­digt. An dem gepark­ten Pkw BMW, grün wur­de der lin­ke Außen­spie­gel ange­fah­ren. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 150 Euro. Um sach­dien­li­che Hin­wei­se bit­tet die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/ 7809–0.

Haup­ten­dorf. Im Zeit­raum vom 27.02.23, 11:00 Uhr bis 27.02.23, 15:00 Uhr wur­de ein, in der Buchen­stra­ße 24, gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ging flüch­tig. Die hin­te­re, lin­ke Tür wur­de durch den Unfall beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1500,- Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Mün­chau­rach. Im Zeit­raum vom 27.02.23, 11:45 Uhr bis 27.02.23, 14:10 Uhr wur­de in der Sack­gas­se Mönch­weg durch einen unbe­kann­ten Fah­rer ein Tra­fo­ka­sten ange­fah­ren. Der Fah­rer hat sich uner­kannt vom Tat­ort ent­fernt. Der Tra­fo­ka­sten ist mehr­fach gebro­chen und der Deckel abge­he­belt. Der Tra­fo­ka­sten wur­de durch die Bay­ern­werk GmbH sofort gesi­chert um eine Gefahr aus­zu­schlie­ßen. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 1000,- Euro. Beob­ach­tun­gen und Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/ 7809–0 entgegen.

Her­zo­gen­au­rach. Ein unbe­kann­ter Schmier­fink hat im Zeit­raum vom 20.02.23, 12:00 Uhr bis 27.02.23, 13:15 Uhr im „Her­zo Gar­ten“ in der Bad­gas­se einen Tisch mit zwei Hacken­kreu­zen und den Schrift­zü­gen „Nick­las“ und „Nick­las Hit­ler“ beschmiert und zwei Hoch­bee­te beschä­digt. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. ca. 100,- Euro. Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bit­tet um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter Tel. 09132/7809–0.

Wei­sen­dorf. Im Reu­ther Weg, an der Bau­stel­le, wur­den durch unbe­kann­ten Täter meh­re­re Bau­stel­len­con­tai­ner auf­ge­bro­chen. Der Tat­zeit­raum ist vom 24.02.23, 16:00 Uhr bis 27.02.23, 07:55 Uhr. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Sach­dien­li­che Anga­ben und Wahr­neh­mun­gen zu o.g. Sach­ver­halt nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Betrugs­ver­such gescheitert

Höch­stadt – Einem 81- jäh­ri­gen Mann wur­de am Mon­tag­vor­mit­tag am Tele­fon ein Gewinn in Höhe von 39000.- Euro ver­spro­chen. Der Mann soll­te ledig­lich für den Geld­trans­port 900.- Euro in Form von Goog­le Play-Kar­ten vor­ab bezah­len. Natür­lich erkann­te der 81- jäh­ri­ge Mann den Betrugs­ver­such und ließ sich nicht dar­auf ein. Statt­des­sen infor­mier­te er die Poli­zei Höch­stadt und erstat­te­te Anzei­ge. Bei der bekann­ten „Masche“ fra­gen die Täter tele­fo­nisch die Codes der Kar­ten ab und gelan­gen so an das Ver­mö­gen. Die Poli­zei Höch­stadt hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des ver­such­ten Betrugs eingeleitet.

Ver­kehrs­un­fall in der Bahnhofstraße

Adels­dorf – Am Sams­tag, gegen 01.15 Uhr, fuhr ein 42 – jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Fahr­rad von der Anton-Krüm­mer-Stra­ße nach rechts in die Bahn­hof­stra­ße in Adels­dorf. Dabei nahm ihm ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eines Pkw bereits die Vor­fahrt. In der Bahn­hof­stra­ße lei­te­te der Fahr­zeug­füh­rer des Pkw unver­mit­telt eine Voll­brem­sung ein, sodass der Rad­fah­rer fast auf­fuhr. Der Rad­fah­rer muss­te eben­falls eine Voll­brem­sung durch­füh­ren und ver­such­te noch nach rechts auf den Geh­weg aus­zu­wei­chen. Hier­bei stürz­te er auf die Fahr­bahn und zog sich meh­re­re Ver­let­zun­gen zu. Der Rad­fah­rer begab sich am Fol­ge­tag ins Kli­ni­kum Höch­stadt und erstat­te­te bei der Poli­zei Anzei­ge wegen des Ver­kehrs­un­falls. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter der 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.