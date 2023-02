Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Moun­tain­bike war Abends weg

BAM­BERG. Unbe­kann­te ent­wen­de­ten im Lau­fe des Don­ners­tags ein an der Spin­ne­rei abge­stell­tes und abge­sperr­tes weiß-blau­es Moun­tain­bike. Das Fahr­rad der Mar­ke Cube hat­te einen Wert von ca. 800 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Geld­beu­tel war nach Trai­ning weg

BAM­BERG. Ein wei­te­res Mal wur­de in einem Fit­ness­stu­dio in der Pödel­dor­fer Stra­ße eine Geld­bör­se ent­wen­det. Gegen 18:00 Uhr ver­stau­te ein 26-Jäh­ri­ger sei­ne Jacke in einem Spint, wel­chen er anschlie­ßend nicht rich­tig ver­schlos­sen hat­te. Als er gegen 19:30 Uhr vom Trai­ning zurück­kam, war sei­ne Geld­bör­se, die in der Jacke steck­te, samt 200 Euro weg.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Haupt­säch­lich Scho­ko­la­de stand auf der Liste

BAM­BERG. Im Lau­fe des Mon­tags hat­ten es meh­re­re Per­so­nen in ver­schie­de­nen Super­märk­ten im Stadt­ge­biet auf Whis­key, Lebens­mit­tel und haupt­säch­lich Scho­ko­la­de im Wert von ins­ge­samt ca. 40 Euro abge­se­hen. Die vier Män­ner wur­den alle beim Laden­dieb­stahl erwischt und der Poli­zei übergeben.

Fah­rer des sil­ber­nen Wagen gesucht

BAM­BERG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall kam es am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15:15 Uhr am Hein­richs­damm. Hier­bei fühl­te sich eine 63-Jäh­ri­ge von einem sil­ber­nen Fahr­zeug bedrängt, wes­halb sie mit ihrem Pedelec den Bord­stein tou­chier­te und stürz­te. Bei dem Sturz fiel sie auf eine Pas­san­tin und ver­letz­te die­se dabei leicht am Fuß. Der Auto­fah­rer hielt kurz an und bot sei­ne Hil­fe an, aller­dings schick­te ihn die leicht ver­letz­te Rad­fah­re­rin weiter.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach dem Auto­fah­rer, der mit einem sil­ber­nen Wagen unter­wegs war. Die­ser wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Mari­hua­na im Rucksack

BAM­BERG. Mon­tag­abend gegen 21:15 Uhr wur­de ein 19-Jäh­ri­ger auf der Ket­ten­brücke mit sei­nem E‑Scooter einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Nach der Anhal­tung konn­ten bei Über­prü­fung sei­nes Ruck­sacks meh­re­re Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Da der Dro­gen­test posi­tiv aus­fiel, wur­de ihm auch die Wei­ter­fahrt untersagt.

Zu schnell und ohne Schein

BAM­BERG. Bei einer Laser­mes­sung in der Würz­bur­ger Stra­ße konn­ten am Mon­tag­mor­gen bei einem Mofa­fah­rer 36 km/​h gemes­sen wer­den, wes­halb der Fah­rer von der Poli­zei ange­hal­ten wur­de. Der 61-Jäh­ri­ge hat­te außer­dem kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis, wes­halb ihm die Weiterfahrt

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Erneu­ter Dieb­stahl von Solarmodulen

A 70 / STA­DEL­HO­FEN, LKR. BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag bemerk­te der Betrei­ber eines Solar­parks das Feh­len etli­cher Pho­to­vol­ta­ik­mo­du­le und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 20. Febru­ar, bis Mon­tag, 27. Febru­ar, ver­schaff­ten sich die Die­be Zugang zu dem Ener­gie­park süd­lich der A 70, zwi­schen Wür­gau und Roß­dorf a. Berg. Nach­dem sie den Zaun über­wun­den hat­ten, stah­len sie über 200 Solar­mo­du­le im Wert von rund 30.000 Euro.

Zeu­gen, die in die­sem Zusam­men­hang sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Eine böse Über­ra­schung erleb­te am Sonn­tag ein Fahr­zeug­be­sit­zer. Als er zu sei­nem in der Adolf-Wäch­ter-Stra­ße gepark­ten Pkw, VW Pas­sat, kam, muss­te er fest­stel­len, dass der rech­te Schei­ben­wi­scher­arm ver­bo­gen und die Kan­te der Motor­hau­be Krat­zer auf­wies. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Wer hat zwi­schen Sams­tag­abend, 19 Uhr, und Sonn­tag­nach­mit­tag, 15 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen am blau­en Fahr­zeug beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

FRENS­DORF. Scha­den von ca. 500 Euro rich­te­ten Unbe­kann­te durch Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en an. In der Zeit von Sonn­tag­nach­mit­tag bis Mon­tag­mor­gen wur­de eine Gebäu­de­wand sowie Pfla­ster­stei­ne am hin­te­ren Ein­gang der Mit­tel­schu­le mit Schrift­zü­gen besprüht.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

TROS­DORF. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, sucht Zeu­gen einer Unfall­flucht, die sich am Mon­tag­nach­mit­tag, gegen 14 Uhr, in der Indu­strie­stra­ße ereig­ne­te. Dort stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer gegen einen grau­en Pkw, BMW, und ver­ur­sach­te einen Scha­den von ca. 2.000 Euro. Ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, fuhr der Fahr­zeug­füh­rer davon.

Son­sti­ges

BAU­NACH. Die Feu­er­wehr Bau­nach rück­te am Mon­tag mit 25 Ein­satz­kräf­ten aus, um einen Hei­zungs­brand in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Bam­ber­ger Stra­ße zu löschen. Ver­mut­lich löste ein tech­ni­scher Defekt im Kes­sel der Hei­zung den Brand aus. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gleich drei Unfäl­le auf­grund von Anhän­gern fal­len­den Eisplatten

Brei­ten­güß­bach, Vier­eth-Trun­stadt, Knetz­gau. Das fro­sti­ge Wet­ter der letz­ten Tage hat­te bereits mehr­fach das fahr­läs­si­ge Ver­hal­ten eini­ger Ver­kehrs­teil­neh­mer unbarm­her­zig bestraft. Am Mon­tag­mor­gen blieb es gleich für drei Lkw-Fah­rer nicht fol­gen­los, wel­che es ver­säumt hat­ten, ihre Anhän­ger vor Fahrt­be­ginn von Eis zu befrei­en und dadurch ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer in Gefahr brach­ten und schädigten.

Zum ersten Unfall kam es auf der A70, als der 52-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges auf Höhe der Aus­fahrt Vier­eth-Trun­stadt in Rich­tung Schwein­furt fuhr. Dabei löste sich eine grö­ße­re Eis­plat­te vom Dach des Sat­tel­auf­lie­gers und krach­te in die Front­schei­be eines dahin­ter­fah­ren­den Audi. Die Schei­be zer­split­ter­te dabei völ­lig. Der 23-jäh­ri­ge Fah­rer blieb mit Glück unver­letzt. Der Scha­den wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Etwa ein­ein­halb Stun­den spä­ter fiel dem 63-jäh­ri­gem Fah­rer eines Glie­der­zu­ges auf der A70, Rich­tung Bay­reuth, im Tun­nel Schwar­zer Berg eine Eis­plat­te vom Dach des Anhän­gers. Die­se fiel gegen die Front eines Audi mit 33-jäh­ri­gem Fah­rer. In die­sem Fall hat­te der Ver­ur­sa­cher den Unfall zunächst gar nicht bemerkt und muss­te erst dar­auf auf­merk­sam gemacht wer­den. Der Unfall wur­de schließ­lich an der Aus­fahrt Mem­mels­dorf auf­ge­nom­men. Es ent­stand Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro.

Am Vor­mit­tag pas­sier­te es dann noch ein wei­te­res Mal auf der A73. Der 33-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges fuhr an der Ein­fahrt Brei­ten­güß­bach-Mit­te auf die Auto­bahn in Rich­tung Suhl auf. Hier fie­len die Eis­plat­ten auf die Front eines Vol­vo mit 57-jäh­ri­gen Fah­re­rin und es ent­stand Sach­scha­den von etwa 1.500 Euro.

Eis­plat­te ver­lo­ren und nach Unfall geflüchtet

Hall­stadt. Am Mon­tag­vor­mit­tag kam es im Land­kreis Bam­berg noch zu einem wei­te­ren Unfall auf­grund Eis­plat­ten, wel­che vom Dach des Auf­lie­gers eines bis­lang unbe­kann­ten Sat­tel­zu­ges fie­len. Die 41-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines wei­ßen Mitsu­bi­shi fuhr gegen 10:45 Uhr auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth, als an der Ein­fahrt Bam­berg-Hafen ein Sat­tel­zug auf die Auto­bahn auf­fuhr und eine Eis­plat­te ver­lor, wel­che direkt auf das Dach des Mitsu­bi­shi fiel und Sach­scha­den von ca. 3.000 Euro ver­ur­sach­te. Die Frau konn­te sich in der Auf­re­gung lei­der nichts Mar­kan­tes über den Sat­tel­zug mer­ken. Die­ser war nach dem Unfall ein­fach wei­ter­ge­fah­ren. Es ist unklar, ob der Fah­rer den Unfall über­haupt bemerkt hat. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort wur­de ein­ge­lei­tet. Per­so­nen, die die­sen Unfall wahr­ge­nom­men haben und Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher abge­ben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, zu mel­den. Vie­len Dank.

Ohne Füh­rer­schein unterwegs

Bam­berg. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Mon­tag­mor­gen einen BMW, wel­cher auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Dabei konn­te der 25-jäh­ri­ge Fah­rer kei­ner­lei Doku­men­te vor­wei­sen. Bei einer nähe­ren Über­prü­fung stell­ten die Beam­ten dann doch zwei­fels­frei sei­ne Iden­ti­tät und auch die Tat­sa­che fest, dass für ihn eine Füh­rer­schein­sper­re gilt. Somit wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis eröffnet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Van­da­len unterwegs

BAY­REUTH. Bis­lang Unbe­kann­te trie­ben sich in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag auf einer Bau­stel­le in Colm­dorf her­um. Dort ran­da­lier­ten sie und ver­ur­sach­ten erheb­li­chen Sach­scha­den. Die Poli­zei Bay­reuth-Stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeugen.

Am Mon­tag gegen 07.50 Uhr bemerk­ten die ersten Arbei­ter auf der Bau­stel­le süd­lich der Königs­al­lee die Beschä­di­gun­gen an ihren Fahr­zeu­gen. Bis­lang unbe­kann­te Van­da­len hat­ten in der Nacht zuvor dort von sämt­li­chen Fahr­zeu­gen, die auf der Bau­stel­le abge­stellt waren, die Außen­spie­gel mit bra­chia­ler Gewalt beschä­digt. Außer­dem fie­len den Tätern zwei Kenn­zei­chen­paa­re in die Hän­de, von denen bis­lang jede Spur fehlt. Nach erster Schät­zung geht ein Gesamt­scha­den im unte­ren vier­stel­li­gen Bereich auf das Kon­to der Ran­da­lie­rer. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer in der frag­li­chen Nacht ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im Umfeld der Bau­stel­le in Colm­dorf gemacht hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/504‑2130 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Eber­mann­stadt. Am Mon­tag­mor­gen bog ein 33-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Lkw in den Park­platz eines Dro­ge­rie­ge­schäf­tes in der Brei­ten­ba­cher Stra­ße ab. Dies erkann­te eine nach­fol­gen­de 45-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Opel wohl nicht und fuhr auf das Heck des Lasters auf. Dabei zog sie sich so schwe­re Ver­let­zun­gen zu, dass sie in das Kran­ken­haus nach Forch­heim ver­bracht wur­de. Am Lkw ent­stand ein Scha­den von ca. 500 Euro, der Opel der Unfall­ver­ur­sa­che­rin war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Hier belief sich der Sach­scha­den auf ca. 14500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Mer­ce­des mach­te sich selbständig

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­abend park­te ein 52-Jäh­ri­ger sei­nen Mer­ce­des in der Stra­ße „An der Frie­dens­lin­de“ und ver­gaß schein­bar, die­sen gegen Weg­rol­len zu sichern. Das Auto mach­te sich an der abschüs­si­gen Stra­ße selb­stän­dig und roll­te etwa 500 Meter berg­ab, durch­brach den Zaun und die Hecke eines Grund­stücks, quer­te die Wit­tels­ba­cher­stra­ße und kam in der Hecke eines wei­te­ren Anwe­sens im Renn­leins­weg zum Ste­hen. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall glück­li­cher­wei­se nie­mand, es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro.

Schwar­zen Mer­ce­des beschädigt

LICH­TENE­FLS. Rund 1.500 Euro Sach­scha­den ent­stan­den am Mon­tag­abend, zwi­schen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, an einem schwar­zen Mer­ce­des GLK, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz eines Bau­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße geparkt war. Bei dem Fahr­zeug wur­de die Fah­rer­tü­re ein­ge­dellt und zer­kratzt. Ver­mut­lich stieß ein Unbe­kann­ter mit einem Ein­kaufs­wa­gen gegen das Fahr­zeug. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Von der Stra­ße abgekommen

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag­mor­gen gegen 07.45 Uhr befuhr ein Land­wirt mit sei­nem Trak­tor­ge­spann die Staats­stra­ße 2203 von Klo­ster­lang­heim in Rich­tung Roth. Ver­mut­lich auf­grund der tief­stehen­den Mor­gen­son­ne wur­de er geblen­det, kam des­we­gen nach rechts von der Fahr­bahn ab und fuhr einen Hang hin­auf. Der mit Holz­stäm­men bela­de­ne Anhän­ger über­schlug sich dabei, wodurch auch der Trak­tor umfiel. Der Fah­rer wur­de vor­sorg­lich vom Ret­tungs­dienst ver­sorgt, blieb aber glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Auch das Trak­tor­ge­spann scheint unbe­schä­digt, der ange­rich­te­te Flur­scha­den wird auf 250 Euro geschätzt. Für die Ber­gung des ver­un­fall­ten Gespanns muss­te ein Abschlepp­dienst ver­stän­digt und die Staats­stra­ße für etwa eine Stun­de voll gesperrt werden.