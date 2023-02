Am 2.03.23 um 19:00 Uhr wird Pia Lam­ber­ty einen Online­vor­trag zum The­ma Ver­schwö­rungs­ideo­lo­gien in der KUFA, Ohm­str. 3 in Bam­berg hal­ten (Frau Lam­ber­ty ist live per Video-Kon­fe­renz zugeschaltet).

Im Anschluss gibt es dazu eine Podi­ums­dis­kus­si­on. Die Mode­ra­ti­on führt Jonas Mil­ler, Jour­na­list. Gäste auf dem Podi­um sind Dr. Mari­us Raab, Uni Bam­berg, Leo­nie Acker­mann, Akti­vi­stin und eine Ver­tre­te­rin der OMAS GEGEN RECHTS BAMBERG.

Orga­ni­siert wird die­se Ver­an­stal­tung vom Bam­ber­ger Bünd­nis gegen Rechts­extre­mis­mus und Rassismus.

Geför­dert von der „Part­ner­schaft für Demo­kra­tie leben in der Stadt Bam­berg“, im Rah­men des Bun­des­pro­gramms „Demo­kra­tie leben!“ des BMFSFJ.

Coro­na, Unsi­cher­heit und Zukunfts­angst sind der idea­le Nähr­bo­den für Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen. Ein Phä­no­men mit Fol­gen: 66 Pro­zent der Deut­schen sehen in Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen eine Gefahr für unse­re Demo­kra­tie, so eine aktu­el­le Umfra­ge. „Zu Recht“, sagt Pia Lam­ber­ty, Sozi­al­psy­cho­lo­gin an der Uni Mainz, und Exper­tin für Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen. Seit zehn Jah­ren forscht die Wis­sen­schaft­le­rin und Buch­au­to­rin („Fake Facts“) zu die­sem The­ma und sagt: „Gewalt, Ras­sis­mus und Anti­se­mi­tis­mus wer­den zuneh­mend durch Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen legi­ti­miert.“ Wer dahin­ter steckt, war­um Men­schen an Ver­schwö­run­gen glau­ben, und vor wel­cher Her­aus­for­de­rung unse­re Gesell­schaft steht“,… Online­vor­trag mit Frau Lam­ber­ty am 2.03.23 um 19:00 Uhr in der KUFA.

Pia Lam­ber­ty ist Sozi­al­psy­cho­lo­gin und Geschäfts­füh­rung beim Cen­ter für Moni­to­ring, Ana­ly­se und Stra­te­gie (CeMAS)

Das „Bam­ber­ger Bünd­nis gegen Rechts­extre­mis­mus und Ras­sis­mus“ ist ein Zusam­men­schluss wich­ti­ger gesell­schaft­li­cher Akteu­re der Stadt. „Wir set­zen uns seit 2008 für eine Gesell­schaft ein, die frei ist von Ras­sis­mus, Anti­se­mi­tis­mus und Aus­gren­zung. Wir wol­len, dass Bam­berg eine welt­of­fe­ne, demo­kra­tisch ver­fass­te, bür­ger­freund­li­che, leben­di­ge und bun­te Stadt bleibt, in der rechts­ra­di­ka­le Kräf­te kei­ne Chan­ce haben.“

Kon­takt:

info@​bamberg-​gegen-​rechtsextremismus.​de

www​.bam​berg​-gegen​-rechts​extre​mis​mus​.de

www​.face​book​.com/​B​a​m​b​e​r​g​b​l​e​i​b​t​b​unt