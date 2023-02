Untreu­see-Freun­de wol­len Hofs belieb­te­stes Nah­erho­lungs­ge­biet ent­wickeln – Dr. Harald Ficht­ner zum Vor­sit­zen­den gewählt

Der Hofer Untreu­see hat ab sofort einen eige­nen För­der­ver­ein. Rund 20 Anwe­sen­de grün­de­ten den Ver­bund, der sich vor­ran­gig der Ent­wick­lung und der Erhal­tung des belieb­ten Nah­erho­lungs­ge­bie­tes wid­men will. Mit Dr. Harald Ficht­ner wähl­ten die Ver­eins­mit­glie­der den frü­he­ren Ober­bür­ger­mei­ster der Stadt Hof zum ersten Vorsitzenden.

Wäh­rend Bota­ni­scher Gar­ten und The­re­si­en­st­ein längst über einen orga­ni­sier­ten Unter­stüt­zer­kreis ver­fü­gen, der mitt­ler­wei­le zu den größ­ten Ver­ei­nen der Stadt Hof zählt, lagen die Geschicke des 1978 ein­ge­weih­ten Nah­erho­lungs­ge­bie­tes Untreu­see bis­lang allei­ne in Hän­den der Stadt Hof. Die „Untreu­see-Freun­de“, so der Name des neu­en Ver­eins, wol­len dem Betrei­ber ab sofort mit Rat, aber vor allem auch mit Tat und viel­fäl­ti­ger Unter­stüt­zung zur Sei­te stehen.

Neu­mit­glie­der begeistern

„In der Tra­di­ti­on des Untreu­see-Grün­der­va­ters Dr. Hans Heun möch­ten wir unse­ren See in sei­ner Schön­heit für die kom­men­den Gene­ra­tio­nen erhal­ten, ihn aber auch behut­sam wei­ter­ent­wickeln und sei­ne weit über die Gren­zen der Regi­on hin­aus­rei­chen­de Attrak­ti­vi­tät stär­ken“, so Grün­dungs­vor­sit­zen­der Dr. Harald Ficht­ner. Und wei­ter: „In einem ersten Schritt möch­ten wir natür­lich unse­ren neu­en Ver­ein bekannt­ma­chen und mög­lichst vie­le Mit­glie­der für ein Enga­ge­ment begei­stern, um so auch die finan­zi­el­le Basis für unse­re Arbeit zu legen. Wir möch­ten aber nicht nur in der Inten­siv­zo­ne rund um die Som­mer­gast­stät­te wir­ken, son­dern uns bewusst dem gan­zen See zuwen­den.“ Zur Ver­eins­ar­beit soll die Sor­ge um Ein­rich­tun­gen und Anla­gen, aber „auch die Orga­ni­sa­ti­on der ein oder ande­ren Ver­an­stal­tung“ gehö­ren, ergänzt Ideen­ge­ber Wolf­gang Fleischer.

Jähr­li­cher Mitgliedsbeitrag

Der jähr­li­che Mit­glieds­bei­trag wur­de von der Grün­dungs­ver­samm­lung mit EUR 30.- bewusst im nied­rig­schwel­li­gen Bereich fest­ge­setzt. „Der Hofer Untreu­see bie­tet für Jung und Alt etwas und sei­ne Fans kom­men aus allen Berei­chen der Gesell­schaft. Er ist im Wort­sin­ne des Hofers lieb­stes Kind – genau das soll sich natür­lich auch bei den Untreu­see-Freun­den abbil­den“, so zwei­ter Vor­sit­zen­der Kai Goll­wit­zer. Als wei­te­re Funk­ti­ons­trä­ger im Vor­stand fun­gie­ren zukünf­tig Ste­fan Schmal­fuss (Schatz­mei­ster), Mat­thi­as Lent­zen (Schrift­füh­rer), Rai­ner Krauß (Pres­se­spre­cher), Chri­sti­na Räd­lein-Rai­thel (Mit­glie­der­ver­wal­tung), Jan­nis Goll­wit­zer (Inter­net­be­auf­trag­ter) sowie die Kas­sen­prü­fer Ange­la Bier und Ralf Reusch. Als Bei­sit­zer wur­den gewählt Tho­mas Bor­mann, Juli­an Gold­mann, Hubert Ficht­ner, Björn Pausch und Mat­thi­as Mergner.

Inter­net­prä­senz

Zeit­gleich zur Grün­dung prä­sen­tier­te der Ver­ein die neue Web­sei­te www​.untreu​see​-freun​de​.de, auf wel­cher der Ver­ein die Mög­lich­kei­ten des Sees, aber natür­lich auch die eige­ne Ver­eins­ar­beit dar­stellt. Dort fin­det man auch den Mit­glieds­an­trag zum Down­load. Der Ver­ein will sich zusätz­lich auch in den sozia­len Netz­wer­ken Face­book und Insta­gram präsentieren.

Hin­ter­grund:

Der Untreu­see ist ein Stau­see im Süden der Stadt Hof in Bay­ern. Der See dient haupt­säch­lich dem Tou­ris­mus und der Nah­erho­lung. Der Hoch­was­ser­schutz im Win­ter und die Nied­rig­was­ser­auf­hö­hung im Herbst für die Saa­le spie­len eine Neben­rol­le. Betrei­ber ist die Stadt Hof. Sei­nen Namen hat der Untreu­see von der zuvor auch Untreu­bach genann­ten Ölsnitz, die ihn speist. Im Som­mer besu­chen zeit­wei­se täg­lich über 5000 Gäste den See und sei­ne Einrichtungen.