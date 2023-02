Aus­stel­lun­gen, Füh­run­gen und vie­les mehr im Rahmenprogramm

Bay­reuth bis Frank­furt am Main: Im März 2023 fin­det zum ersten Mal ein Fluss­Film­Fest am Main statt, nicht nur in einer Stadt son­dern von der Quell­re­gi­on den Fluss­lauf ent­lang. Es rückt die teils dra­ma­ti­sche Ver­än­de­rung von Fluss­land­schaf­ten in den Fokus und zeigt auf, was getan wer­den muss. Die 14 betei­lig­ten Kinos von Bay­reuth bis Frank­furt am Main haben jetzt ihren Vor­ver­kauf gestar­tet. Im Ticket­preis ent­hal­ten sind neben dem Haupt­film auch eine beson­de­re Aus­wahl von Fluss-Kurz­fil­men. Bei­spiels­wei­se der Film Gewäs­ser­ret­ter, in dem gezeigt wird, mit wel­chen Maß­nah­men der Ober­main wie­der natür­li­cher und dyna­mi­scher gestal­tet wird. Zwi­schen den Kurz­fil­men und dem Haupt­film gibt es meist ein Fluss­Film-Gespräch bei­spiels­wei­se mit Exper­ten der Wasserwirtschaftsämter.

Bereits Anfang März beginnt das Rah­men­pro­gramm zum Fluss­Film­Fest mit über 50 Angeboten.

Am 3. März star­tet die Aus­stel­lung Lebens­Art Was­ser in Bay­reuth. Auch in Ober­schwapp­ach und Mil­ten­berg sind Was­ser und Fluss The­ma von Kunst­aus­stel­lun­gen. In Markt­hei­den­feld führt am 4. März der „Fischer und sei Fraa“ am Main­kai ent­lang. In den Auwald des Bam­ber­ger Hains geht es am 5. März mit dem Erleb­nis Welt­kul­tur­er­be und am 13. März blickt Gün­ter Dip­pold auf die histo­ri­sche Bezie­hung der Stadt Lich­ten­fels mit dem Main.

Online sind alle Ver­an­stal­tun­gen zu fin­den unter www​.main​fluss​film​fest​.de. Das gedruck­te Pro­gramm ist jetzt in den Kinos und vie­len Tou­rist Infor­ma­tio­nen erhält­lich oder kann über das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken www​.fluss​pa​ra​dies​-fran​ken​.de direkt ange­fragt werden.