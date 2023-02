„Pro­jekt Hoffnung!“

Das Jugend­haus Burg Feu­er­stein bie­tet von Grün­don­ners­tag bis Oster­sonn­tag Got­tes­dien­ste und Kur­se für Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne an. Die dies­jäh­ri­gen Kar-und Oster­ta­ge ste­hen unter dem Titel „Pro­jekt Hoff­nung“. Sie wer­den von Jugend­li­chen, Ehren­amt­li­chen, dem päd­ago­gi­schen Team und der Seel­sor­ge des Jugend­hau­ses gemein­sam vorbereitet.

Der Titel „Pro­jekt Hoff­nung!“ beglei­tet die Teil­neh­mer und Gäste durch die Lit­ur­gien. Dabei möch­ten wir die Mög­lich­keit und den Raum geben sich mit sei­nen eige­nen Pro­jek­ten und Hoff­nun­gen aus­ein­an­der zu setzen.

Ziel der Kar- und Oster­ta­ge auf dem Feu­er­stein ist es, die Bot­schaft Jesu in jugend­ge­rech­ter Wei­se erleb- und begreif­bar zu machen, zum Nach­den­ken anzu­re­gen, gemein­sam Got­tes­dienst und die Auf­er­ste­hung Chri­sti zu feiern.

Beglei­tet wer­den die täg­li­chen Got­tes­dien­ste durch die Kurs­an­ge­bo­te, in denen es Raum und Zeit zu Begeg­nung und Aus­tausch über die Hoff­nun­gen und die eige­nen Hoff­nungs­or­te im Leben gibt.

Für 13 bis 15jährige heißt es „Moment mal“. In die­sem Kurs beschäf­ti­gen sich die Teil­neh­mer mit Sinn­fra­gen und den eige­nen Stand­punk­ten. Krea­ti­vi­tät und Erleb­nis­päd­ago­gik bie­ten dabei Mög­lich­kei­ten sich mit dem eige­nen Glau­ben aus­ein­an­der zu setzen.

Der „Und jetzt ich“ für 16 bis 26jährige bie­tet die Gele­gen­heit 4 Tage sich für sich Zeit neh­men, 4 Tage Zeit Hoff­nung zu schöp­fen, 4 Tage mit Impul­sen und 4 Tage krea­ti­ve Möglichkeiten.

„Wachs­tum mög­lich“ ist ein Kurs­an­ge­bot für 18 bis 26jährige. Bewusst mal wie­der in den Wald gehen und sich an der fri­schen Luft mit Ostern und den eige­nen Hoff­nun­gen auseinandersetzen.

Für jun­ge Fami­li­en gibt es in die­sem Jahr das Ange­bot „Wunder(l)ich“, eine wun­der­vol­le und hoff­nungs­vol­le Zeit mit­ein­an­der und Zeit für­ein­an­der an den Kar- und Oster­ta­gen als Familie.

Bei „Hoff­nungs­per­len“ für Men­schen ab 27 Jah­ren wer­den die eige­nen Hoff­nungs­per­len im eige­nen oft stres­si­gen und nega­ti­ven All­tag gesucht.

Das Pro­jekt Oster­band wird die Got­tes­dien­ste musi­ka­lisch beglei­ten und beim Kurs­an­ge­bot „ Wie­so, wes­halb, dar­um“ kön­nen sich Erwach­se­ne ab 18 Jah­ren aktiv in die Gestal­tung der Kir­chen­räu­me und Lit­ur­gien mit ein­brin­gen. Neben den Got­tes­dien­sten gibt es für die Teil­neh­me­rin­nen an den Kar- und Oster­ta­gen auch die Mög­lich­keit an Mor­gen- und Nacht­im­pul­sen teil­zu­neh­men und Zeit für Seelsorgegespräche.

Bei allen Got­tes­dien­sten wäh­rend der Oster­fei­er­ta­ge wer­den Video- und Bild­auf­nah­men erstellt.

Oster­kur­se vom 06. bis 09. April 2023

Beginn: 06. April 2023 ab 18.00 Uhr (Aus­nah­me Kur­se: Wie­so, wes­halb, dar­um und Wunder(l)ich)

Ende: Oster­sonn­tag 09. April 2023 um 12.15 Uhr

Die Kosten für die ein­zel­nen Kurs­an­ge­bo­te kön­nen der Burg-Web­site ent­nom­men werden.

Anmel­dung bis zum 24. März 2023; Jugend­haus Burg Feu­er­stein, Burg Feu­er­stein 2,

91320 Eber­mann­stadt , Tel.: 0 91 94/ 76 74 – 0, Fax: 0 91 94/ 76 74 – 10 oder

E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Ange­bo­ten im Jugend­haus Burg Feu­er­stein unter www​.burg​-feu​er​stein​.de oder www​.face​book​.com/​J​B​F​e​u​e​r​s​t​ein