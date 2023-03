Zum letz­ten Spiel­tag der regu­lä­ren Sai­son durf­te die 1. Damen­mann­schaft der DJK die Zweit­ver­tre­tung der N.H. Young Vol­leys und die erste Mann­schaft der SG Röden­tal in der hei­mi­schen Egger­bach­hal­le begrü­ßen. Da der Spit­zen­rei­ter aus Bay­reuth am ver­gan­ge­nen Sams­tag mit zwei 3:0 Sie­gen bereits die Mei­ster­schaft klar mach­te, ging es für die Damen vom Egger­bach qua­si um die gol­de­ne Ana­nas. Trotz­dem woll­te man die Sai­son ohne wei­te­ren Satz­ver­lust been­den und sich somit ein gutes Gefühl für die Rele­ga­ti­on erspie­len. Dabei muss­te Coach Reichold kurz­fri­stig erneut auf die ange­schla­ge­ne Loui­sa Schmidt ver­zich­ten. Dafür rück­te die erst 15-jäh­ri­ge Eli­sa­beth Bon­gartz aus der zwei­ten Mann­schaft nach und fei­er­te ihre Pre­miè­re in der Bezirks­li­ga. Ein wei­te­rer Beweis für die über­ra­gen­de Jugend­ar­beit unse­rer Coa­ches Mar­len Rop­pelt und Bir­git Reinhardt.

Im ersten Spiel woll­te die DJK Revan­che für den ver­lo­re­nen Satz aus dem Hin­spiel gegen die N.H. Young Vol­leys 2 neh­men. Der Team­na­me des Geg­ners war dabei Pro­gramm, die Mädels aus Neu­dros­sen­feld waren qua­si eine Jugend­aus­wahl und daher kör­per­lich klar unter­le­gen, dafür tech­nisch sehr gut aus­ge­bil­det. Dadurch muss­ten die Young Vol­leys zu eher unor­tho­do­xen Metho­den grei­fen, um Punk­te zu erzie­len. Man spiel­te vie­le lan­ge Bäl­le mit Auge an Stel­le von har­ten Schmet­ter­bäl­len und wie­der ein­mal zeig­te sich, dass die DJK mit die­ser Spiel­wei­se nur schwer zurecht­kommt. Vor allem die sonst so star­ke Feld­ab­wehr wirk­te selt­sam behä­big, das Team schien teil­wei­se wie gelähmt. Es bedurf­te eini­ger deut­li­cher Wor­te in den Aus­zei­ten, um die DJK wie­der in die Spur zu brin­gen und schluss­end­lich die ersten bei­den Sät­ze mit 25:20 und 25:22 mehr schlecht als recht zu gewin­nen. Dabei beklecker­te man sich gegen den Tabel­len­letz­ten, der aller­dings nicht wie die­ser spiel­te, nicht mit Ruhm. Vor allem das sonst so star­ke Angriffs- und Block­spiel griff über­haupt nicht. Coach Reichold ver­lang­te von sei­nen Damen eine kla­re Stei­ge­rung im drit­ten und hof­fent­lich letz­ten Satz, um mit einem guten Gefühl aus dem Spiel zu gehen. Gesagt, getan. Die DJK spiel­te plötz­lich wie­der den Vol­ley­ball, der das Team in die­ser Sai­son so stark mach­te und leg­te Punkt um Punkt gegen sich und den Geg­ner. Das jun­ge Team aus Neu­dros­sen­feld resi­gnier­te und als Debü­tan­tin Eli­sa­beth Bon­gartz kurz vor Ende ihre ersten Punk­te in der Bezirks­li­ga erziel­te, war die gute Lau­ne end­gül­tig zurück auf dem Spiel­feld. Letzt­end­lich gewann das Team von Coach Reichold sou­ve­rän mit 25:10 und konn­te einen wei­te­ren 3:0 Sieg auf ihrem Kon­to verbuchen.

In der Pau­se vor dem Spiel gegen den Tabel­len­vor­letz­ten aus Röden­tal, wur­den dem Team anschlie­ßend die neu­en Kla­mot­ten des Spon­sors DAN-WOOD von Alex­an­der Lind­ner über­reicht. Die gesam­te Mann­schaft bedankt sich an die­ser Stel­le viel­mals und freut sich über brand­neue Trai­nings­an­zü­ge und Ein­spiel­shirts. Damit kann man sich end­lich auch neben dem Spiel­feld optisch als Ein­heit zeigen.

Im letz­ten Spiel der regu­lä­ren Sai­son woll­te sich die DJK gebüh­rend von ihren Fans ver­ab­schie­den und vor allem eine anspre­chen­de­re Lei­stung als beim Spiel gegen Neu­dros­sen­feld zei­gen. Und wie­der mal zeig­te das Team, was in ihm steck­te. Mit einer Auf­schlag­se­rie nach der näch­sten spiel­te sich die Heim­mann­schaft in einen Rausch und mach­te qua­si kei­nen Feh­ler, auf ein­mal klapp­te alles. Am Ende sprang ein auch in die­ser Höhe ver­dien­ter 25:4 Satz­er­folg her­aus, ein Ergeb­nis, das man in die­ser Deut­lich­keit auch beim Vol­ley­ball sehr sel­ten sieht. Im Lau­fe des Spiels kamen die Gäste aus Röden­tal etwas bes­ser ins Spiel, ohne jedoch die Damen der DJK wirk­lich ernst­haft in Ver­le­gen­heit zu brin­gen. Coach Reichold konn­te viel rotie­ren und somit allen Spie­le­rin­nen viel Spiel­zeit geben, die sie auch über­zeu­gend nutz­ten. Die Damen vom Egger­bach ver­ab­schie­de­ten sich mit zwei wei­te­ren Satz­er­fol­gen (25:17 und 25:15) und damit mit einem erneu­ten 3:0 in die kur­ze Trai­nings­pau­se, bevor es in der Rele­ga­ti­on weitergeht.

Auch wenn es nicht zur Mei­ster­schaft und dem damit direk­ten Auf­stieg in die Lan­des­li­ga gelangt hat, kann das gesam­te Team stolz auf die gespiel­te Sai­son sein. Die­se kann wohl ruhi­gen Gewis­sens als die beste der Ver­eins­ge­schich­te beschrie­ben wer­den, schließ­lich gab man in der höch­sten Spiel­klas­se des Bezirks gera­de ein­mal sechs Sät­ze ab und konn­te 13 von 14 Sai­son­spie­len zumeist über­deut­lich gewin­nen. Nun also kommt es zur Rele­ga­ti­on und damit zu einem wei­te­ren Höhe­punkt für die gesam­te Mann­schaft und jeden Vol­ley­ball­ver­rück­ten in der Regi­on. Die DJK hat dabei Heim­recht und wird die Egger­bach­hal­le wie­der in einen Hexen­kes­sel ver­wan­deln. Abschlie­ßend ist anzu­mer­ken, dass die­ser Erfolg kein Zufalls­pro­dukt ist, son­dern viel­mehr das Ergeb­nis nach­hal­ti­ger und har­ter Arbeit der gesam­ten Abtei­lung. Gera­de die Orga­ni­sa­to­ren im Hin­ter­grund sol­len an die­ser Stel­le lobend her­vor­ge­ho­ben wer­den. Ohne Ehren­amt­li­che wie Mar­len Rop­pelt, Ramo­na Geck oder Bir­git Rein­hardt wäre der Spiel­be­trieb in einem klei­nen Dorf wie Eggols­heim nicht zu hal­ten. Vie­len Dank an euch sowie an alle, die hier nicht nament­lich genannt wur­den und ihren Anteil an der Erfolgs­sto­ry der DJK haben.

Nähe­re Infos über das Datum (vor­aus­sicht­lich 22.4. oder 23.4) und die Uhr­zeit der Rele­ga­ti­on erfahrt ihr auf unse­rer Web­site und auf unse­rem Insta­gram-Kanal (@baggerbitches).