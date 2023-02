Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Stadt­ka­pel­le Baiersdorf

Die Stadt­ka­pel­le Bai­er­s­dorf, Bai­er­s­dor­fer Musi­kan­ten e.V. lädt alle Mit­glie­der zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung am Don­ners­tag, 23. März um 20 Uhr in den Pro­ben­raum (Am Anger 3) ein.

Tages­ord­nung

1. Begrüßung

2. Totengedenken

3. Beschluss­fas­sung zur Tagesordnung

4. Pro­to­koll­ver­le­sung der letz­ten Mitgliederversammlung

5. Jahresberichte:

• des 1. Vorsitzenden

• des Kapellmeisters

• des Kassiers

6. Bericht des Kas­sen­prü­fers und Ent­la­stung der Vorstandschaft

7. Neu­wah­len: Vor­stand und Kassenprüfer

8. Ver­schie­de­nes (Anfra­gen, Anträ­ge und Anregungen)

Wir freu­en uns über zahl­rei­ches Erscheinen.

Die Vor­stand­schaft