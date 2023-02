ART in B – Kunst in Buttenheim

„Durch die schwe­ren Zei­ten“ mit Udo Lin­den­berg und Otto Waalkes

Im Levi Strauss Muse­um But­ten­heim wird im Rah­men der mitt­ler­wei­le eta­blier­ten Rei­he ART in B – Kunst in But­ten­heim von Sonn­tag, 5. März 2023 bis Sonn­tag, 7. Mai 2023 in Zusam­men­ar­beit mit der Gale­rie Bri­git­te Zettl Mallersdorf/​Pfaffenberg wie­der eine inter­es­san­te Son­der­aus­stel­lung zu sehen sein: Sie zeigt in die­sem Jahr Wer­ke von Udo Lin­den­berg und Otto Waal­kes.

Der bekann­te Musi­ker Udo Lin­den­berg ent­deck­te bereits 1995 die Male­rei für sich. Aus klei­nen „Udo­gram­men“, Frau­chen und Männ­chen mit Hut, ent­wickel­te er sei­nen eige­nen Mal­stil. Leuch­ten­de Far­ben, flot­te Stri­che und viel Lin­den­berg­scher Bild­witz zeich­nen sei­ne Wer­ke aus. Der Künst­ler sprengt mit einer Mischung aus Car­toon und Kari­ka­tur alle tra­di­tio­nel­len Gemäl­de­ka­te­go­rien. Das Ver­fah­ren des Likör­ells, bei dem die Far­ben mit Alko­hol gemischt wer­den, hat er sich paten­tie­ren lassen.

Der Name Otto Waal­kes ist Pro­gramm: er ist nicht nur als Komi­ker ein­fach otti­fan­ti­a­stisch. In sei­nem Kunst­päd­ago­gik­stu­di­um, das er 1970 begann, lern­te er die klas­si­schen Tech­ni­ken, die ihn sehr präg­ten. Als gebo­re­ner Ost­frie­se liegt es nahe, dass der Künst­ler sein Lieb­lings­ge­tränk auch als Mal­grund ver­wen­det. Hoch­wer­ti­ges Papier wird so lan­ge durch Ost­frie­sen­tee gezo­gen, bis das Papier die gewünsch­te Schat­tie­rung hat. Dar­auf kom­bi­niert er klas­si­sche Moti­ve – Hom­ma­gen an Künst­ler wie Leo­nar­do d Vin­ci, Edward Hop­per oder Pablo Picas­so – mit sei­nen rei­chen Wort­spiel­schatz und natür­lich den wohl­be­kann­ten Otti­fan­ten als zen­tra­len Figu­ren. Sei­ne Bil­der kenn­zeich­nen Witz und Aber­witz, aber auch Hin­ter­sinn und Melan­cho­lie. Seit 2013 wer­den sei­ne Wer­ke in Gale­rien und Muse­en ausgestellt.

Die Aus­stel­lung ist ein wei­te­res High­light der Kunst­rei­he ART in B – Kunst in But­ten­heim mit nam­haf­ten inter­na­tio­na­len Künst­lern, die seit 2010 eine feste Grö­ße im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des Mark­tes But­ten­heim dar­stellt. ART in B ist auch ein Forum für Ideen, zur Wei­ter­ent­wick­lung und Stär­kung von Geist und See­le der Gemein­de, zur Stif­tung von Iden­ti­tät und zur Ergän­zung des gesell­schaft­li­chen Lebens – weit über die Gren­zen But­ten­heims hinaus.

Die Ver­nis­sa­ge fin­det am Sonn­tag, den 05. März 2023 um 14 Uhr statt. Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den, der Ein­tritt ist frei.