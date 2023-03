Im Rah­men ihrer Vor­stands­sit­zung hat die CSU Bay­reuth-Mit­te Bür­ger­be­fra­gun­gen aus­ge­wer­tet und ein spe­zi­fi­sches Pro­gramm zur Gestal­tung der Bay­reu­ther Innen­stadt erar­bei­tet. Ziel­set­zung ist dem­nach unter ande­rem, das städ­ti­sche Pro­jekt „Fahr­rad­fah­ren am Haupt­bahn­hof“ zu erwei­tern: „Die Fahr­rad­stell­plät­ze und Infra­struk­tur am Haupt­bahn­hof wer­den gut ange­nom­men. Die­ses Poten­ti­al sehen wir auch im Zen­trum, in der Nähe unse­rer Fuß­gän­ger­zo­ne“, teilt Manu­el Brink­mann, der Vor­sit­zen­de der CSU Bay­reuth-Mit­te, mit und führt fort: „Der Rad­ver­kehr nimmt zu und die Stadt darf sich nicht zu einem Flicken­tep­pich der Ver­kehrs­in­fra­struk­tur ent­wickeln, wie es teil­wei­se bei den Rad­we­gen der Fall ist.“ Ins­ge­samt müs­se ein ganz­heit­li­ches Kon­zept erar­bei­tet werden.

Einen ent­spre­chen­den Antrag habe man nun an die CSU Stadt­rats­frak­ti­on wei­ter­ge­lei­tet. Poten­ti­el­le Flä­chen sehe man in der Kanal­stra­ße in der Nähe der Turn­hal­le der Gra­ser­schu­le sowie durch wei­te­re Ein­gangs­be­rei­che zur Fuß­gän­ger­zo­ne wie durch die Richard-Wag­ner-Stra­ße. Auch die Nut­zung der Erd­ge­schos­se öffent­li­cher Gebäu­de müss­te als Mög­lich­keit her­an­ge­zo­gen wer­den. „Wich­tig ist ein ganz­heit­li­ches Bild und Kon­zept für unse­re Innen­stadt“, lau­tet der all­ge­mei­ne Tenor des Orts­vor­stands. Auch CSU Frak­ti­ons­chef Ste­fan Specht freut sich über die Initia­ti­ve sei­nes Orts­ver­bands: „Rad­ver­kehr wird immer wich­ti­ger. Dazu gehö­ren auch siche­re und kom­for­ta­ble Abstell­mög­lich­kei­ten an zen­tra­ler Stel­le. Neben den Schul­sa­nie­run­gen steht die Rad­fahr-Infra­struk­tur ganz oben auf unse­rer ToDo-Liste“, ver­spricht Specht am Ran­de der Sitzung.