Vier­mal ange­tre­ten, vier­mal Podest: Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten des AC Bava­ria Forch­heim sehr erfolg­reich auf Deut­scher Mei­ster­schaft im Kraftdreikampf

Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de fand in Erfurt die Deut­sche Mei­ster­schaft im Equip­ped Kraft­drei­kampf statt. Vier Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten des AC Bava­ria Forch­heim nah­men hier­an erfolg­reich teil und konn­ten sich alle jeweils in den Top 3 ihrer Klas­sen platzieren.

In der Klas­se der weib­li­chen Akti­ven bis 63 Kilo­gramm Kör­per­ge­wicht star­te­te Miri­am Ker­sel für den AC Bava­ria. Ihr erreich­tes Total von 485 Kilo­gramm (Knie­beu­ge 205 / Bank­drücken 117,5 / Kreuz­he­ben 162,5) sichern ihr nicht nur Platz zwei und die Vize­mei­ster­schaft ihrer Klas­se, son­dern sie erfüllt hier­mit auch die Norm des deut­schen Natio­nal­ka­ders im Kraft­drei­kampf! Somit darf die 23-Jäh­ri­ge zukünf­tig auf inter­na­tio­na­le Ein­sät­ze mit dem Natio­nal­team hof­fen, bei denen sie Deutsch­land und den ACB auf inter­na­tio­na­lem Par­kett reprä­sen­tie­ren kann.

Eben­falls auf dem zwei­ten Platz stand ACB-Ath­let Rene Scher­tel bei den männ­li­chen Akti­ven ab 120 Kilo­gramm. Nach­dem das Podest für ihn bei der letzt­jäh­ri­gen deut­schen Mei­ster­schaft noch weit ent­fernt schien, konn­te er die­ses Jahr mit 270 Kilo­gramm in der Knie­beu­ge, 212,5 Kilo­gramm im Bank­drücken und 265 Kilo­gramm im Kreuz­he­ben ein Total von 747,5 Kilo­gramm und die Vize­mei­ster­schaft sei­ner Klas­se erreichen.

Nor­bert Kropf ging eben­falls für den AC Bava­ria an den Start. In der Klas­se der Senio­ren I bis 105 Kilo­gramm mach­te er es in der Knie­beu­ge zunächst span­nend: Nach zwei ungül­ti­gen Ver­su­chen konn­te er schließ­lich mit gül­ti­gen 255 Kilo­gramm eine Dis­qua­li­fi­ka­ti­on gera­de noch ver­hin­dern. Von den anfäng­li­chen Schwie­rig­kei­ten ließ sich der Rou­ti­nier jedoch nicht aus der Ruhe brin­gen und kann sich somit über ein Total von 700 Kilo­gramm (255 / 205 / 240) und Rang drei freuen.

Kom­plet­tiert wird das erfolg­rei­che Star­ter-Team des ACB von Mar­kus Sör­gel in der Klas­se Senio­ren I bis 120 Kilo­gramm. Trotz anfäng­li­cher Ner­vo­si­tät behielt Sör­gel im Wett­kampf die Ner­ven und ließ sei­ne Kon­kur­renz mit einem Total von 745 Kilo­gramm (270 / 240 / 235) deut­lich hin­ter sich. Mit kla­rem Vor­sprung erreicht er Platz eins und den Titel des Deut­schen Mei­sters im Equip­ped Kraftdreikampf!

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​ac​-bava​ria​.com/