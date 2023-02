Die Auto­bahn GmbH des Bun­des berei­tet der­zeit die Unter­la­gen für den Fest­stel­lungs­ent­wurf für die Maß­nah­me „A70/A73, Nach­träg­li­che Lärm­vor­sor­ge und Anpas­sun­gen am Auto­bahn­kreuz Bam­berg“ vor, um im Herbst 2023 einen Antrag auf Plan­fest­stel­lung bei der Regie­rung von Ober­fran­ken zu stel­len. In Gun­dels­heim fin­det nun­mehr dazu eine ent­spre­chen­de Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung mit der Auto­bahn GmbH des Bun­des, Nie­der­las­sung Nord­bay­ern statt. Dazu sind alle Bürgerr*innen am Mitt­woch, 01. März 2023 um 19 Uhr in die Micha­el-Arneth-Schu­le Gun­dels­heim herz­lich ein­ge­la­den. Die Maß­nah­me ist für die Lebens­qua­li­tät sowie Gesund­heit der Regi­on wich­tig. Da heißt es: Kom­men und mitreden.

