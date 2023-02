Work­shop: Online-Fund­rai­sing: Spen­den sam­meln, Kam­pa­gnen star­ten und Spon­so­ren finden

Die digi­ta­le Welt ermög­licht nicht nur Online-Ein­käu­fe, son­dern auch digi­ta­le Spen­den­kam­pa­gnen. Auch Ver­ei­ne kön­nen die­se Mög­lich­keit nut­zen. Im die­ser Ver­an­stal­tung wer­den die wich­tig­sten Grund­la­gen des Online-Fund­rai­sin­gs sowie die Pla­nung und Durch­füh­rung von kon­kre­ten Spen­den- und Crowd­fun­ding-Aktio­nen the­ma­ti­siert. Außer­dem wer­den Maß­nah­men vor­ge­stellt, wie man poten­zi­el­le Spen­der im Netz für den Ver­ein gewin­nen kann.

Der inter­ak­ti­ve Work­shop gibt kon­kre­te Bei­spie­le und digi­ta­le Spen­den­werk­zeu­ge („Tools“) an die Hand, um mit dem Online-Fund­rai­sing direkt los­le­gen zu kön­nen. Zudem wer­den Tipps für die eige­ne Spen­den- oder Crowd­fun­ding-Akti­on gegeben.

Die Ver­an­stal­tung ist einer Koope­ra­ti­on der Frei­wil­li­gen­zen­tren „mach mit!“ in Neustadt/​Aisch und Cari­Thek für Stadt und Land­kreis Bamberg.

Ter­min: Mitt­woch, 22.03.2023, 17:30–20:30 Uhr

Ort: online über BigBlueButton

Bit­te mel­den Sie sich an bei Frei­wil­li­gen­zen­trum „mach mit!“ unter freiwilligenzentrum@​caritas-​nea.​de oder 09161 8889–40. Eine Anmel­dung über die Cari­Thek ist nicht möglich.

Work­shop: Frei­wil­li­ge fin­den – mit gut for­mu­lier­ten Enga­ge­ment­an­ge­bo­ten Inter­es­sier­te online und ana­log bes­ser erreichen“

Vie­le Enga­gier­te fin­den heut­zu­ta­ge online in ihr Enga­ge­ment. Dabei möch­ten Sie sich schnell einen Über­blick ver­schaf­fen, was wann wo zu tun ist und was sie vor Ort erwar­tet. Die neu­en Enga­ge­ment­platt­for­men der Akti­on Mensch und der lag­fa Bay­ern e.V. bie­ten dafür ein per­fek­tes Medi­um. Doch auch für die tra­di­tio­nel­le ana­lo­ge Suche nach Frei­wil­li­gen, macht es Sinn, ein kla­res und attrak­ti­ves Stel­len­pro­fil für das Enga­ge­ment zu erar­bei­ten. Orga­ni­sa­tio­nen, die mit Frei­wil­li­gen arbei­ten, soll­ten sich dabei vor­ab über­le­gen, wel­che Akti­ve sie für wel­che Auf­ga­ben suchen und dies anspre­chend kommunizieren.

In dem Work­shop spre­chen wir dar­über, war­um kla­re Stel­len­pro­fi­le über­haupt wich­tig sind, was es zu beach­ten gibt und wie Enga­ge­ment­an­ge­bo­te für die digi­ta­le Ver­mitt­lung auf­be­rei­tet sein soll­ten. Es wird auch einen prak­ti­schen Teil geben, in wel­chem wir aus­führ­lich üben und Enga­ge­ment­an­ge­bo­te for­mu­lie­ren. Refe­ren­tin­nen sind Simo­ne Famul­la (Frei­wil­li­gen­ma­nage­ment) und Anni­ka Fel­d­er­hoff (Mar­ke­ting, Öffentlichkeitsarbeit).

Ter­min: Diens­tag, 28.03.2023, 17:30–20:30 Uhr

Ort: Katho­li­sche Pfar­rei, Bam­ber­ger Stra­ße 4, 96135 Stegaurach

Eine ver­bind­li­che Anmel­dung bis 23.03.2023 ist erfor­der­lich unter vereinsforum@​caritas-​bamberg.​de oder 0951 8604 146. Bit­te nen­nen Sie Ihren Vor- und Nach­na­men sowie eine Kon­takt­mög­lich­keit (z.B. Ihre E‑Mail-Adres­se). Die Anmel­dung wird erst durch die Bestä­ti­gung der Cari­Thek gültig.

Die bei­den Work­shops sind Teil der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Ver­eins­fo­rum“. Sie bie­tet ehren­amt­lich enga­gier­ten Bürger_​innen die Mög­lich­keit, sich kosten­los fort­zu­bil­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Fort­bil­dun­gen „rund ums The­ma Ehren­amt“ fin­den Sie unter www​.cari​thek​.de in der Rubrik „Fort­bil­dung“.