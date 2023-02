Bil­der vom Kreuz und vom Gekreu­zig­ten. Euro­päi­sche Kunst sucht über Jahr­hun­der­te, die Welt des Glau­bens zu ver­an­schau­li­chen. Dabei wan­delt sich im Lau­fe der Zeit der Blick auf das bibli­sche Gesche­hen. In einem Bil­der­rei­gen geben berühm­te Kunst­wer­ke Zeug­nis von Sta­tio­nen der Pas­si­on. Am Don­ners­tag, 9. März 2023 um 19.30 Uhr, nimmt Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Dr. Bea­tri­ce Trost im Gemein­de­zen­trum „Licht­blick“, Hut­sch­dor­fer Stra­ße 2, 95349 Thur­n­au, Inter­es­sier­te mit auf einen Kreuz­weg der beson­de­ren Art und über­schrei­tet in ihrem bebil­der­ten Vor­trag dabei die Gren­zen von Epo­chen und Natio­nen. Zum Vor­trag lädt herz­lich das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te zusam­men mit dem Deka­nats­be­zirk Thur­n­au ein.

Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.