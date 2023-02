Land­rat Johann Kalb wür­digt das Wer­te­fun­da­ment des Jubi­lars, der 18 Jah­re an der Spit­ze des Land­krei­ses Bam­berg stand

Als „geschätz­ten Gesprächs­part­ner, Rat­ge­ber und Mit­ge­stal­ter“ wür­dig­te Land­rat Johann Kalb am Mon­tag im gro­ßen Sit­zungs­saal des Land­rats­amts­am­tes Bam­berg Alt­land­rat und Bezirks­tags­prä­si­dent a.D. Dr. Gün­ther Denz­ler bei einem Emp­fang zu des­sen 75. Geburtstag.

„Du hast mit dei­nem Wer­te­fun­da­ment wich­ti­ge Wei­chen für das Gesund­heits­we­sen und die Bil­dung, für Wirt­schaft und Sozia­les und für Umwelt und Natur für den Land­kreis Bam­berg und den Bezirk Ober­fran­ken gestellt“, so Johann Kalb. Bereits vor fünf Jah­ren habe er des­halb Dr. Denz­ler die höch­ste Aus­zeich­nung des Land­krei­ses, die Ver­dienst­me­dail­le in Gold, ver­lei­hen dürfen.

„1948 war offen­sicht­lich ein sehr musi­ka­li­scher Jahr­gang“, lei­te­te der Land­rat aus Geburts­tags­kin­dern wie Ali­ce Coo­per, Chris de Burgh, Ozzy Osbourne oder Mari­us Mül­ler-Western­ha­gen die enge Ver­bin­dung des Jubi­lars zu den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern oder den Wag­ner-Fest­spie­len in Bay­reuth ab. „Heu­te bist du wie­der hier, in dei­nem Revier“, zog Kalb Par­al­le­len zum bekann­ten Song von Westernhagen.

„Demo­kra­tie braucht den offe­nen Mei­nungs­aus­tausch, sie braucht Rede und Gegen­re­de“, sprach der Jubi­lar offen an, was „mir der­zeit Sor­ge macht.“ In der ver­öf­fent­lich­ten Mei­nung gehe es der­zeit „kaum mehr um Fak­ten. Wir sehen viel­mehr meist einen Hal­tungs­jour­na­lis­mus.“ Dr. Denz­ler zeig­te sich froh, „die Ruhe nach der Poli­tik genie­ßen zu kön­nen. Als Poli­ti­ker ist man oft ein Getriebener.“