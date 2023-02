Honig­bie­nen flie­gen zwar von selbst, doch bei der Pfle­ge sind die flei­ßi­gen Insek­ten seit Ein­zug der Var­roa­mil­be (in Bam­berg 1986) auf die Unter­stü­zung der Imker*innen ange­wie­sen. Und nur star­ke Völ­ker kön­nen der neu­en Gefähr­dung durch die kürz­lich auch in Bay­ern gesich­te­te inva­si­ve und bie­nen­räu­be­ri­sche Asia­ti­sche Hor­nis­se (Ves­pa vel­uti­na) trot­zen. Doch wir brau­chen Honig­bie­nen für die regio­na­le Bestäu­bung hei­mi­scher Kul­tur­pflan­zen. Bei alle­dem ist der dabei gewon­ne­ne Honig fast schon ein, wenn auch süßer und volks­me­di­zi­nisch als heil­sam gel­ten­der, Neben­aspekt. Höch­ste Zeit also für ein sinn­vol­les Hob­by. Doch ver­ant­wort­li­che und erfolg­rei­che Bie­nen­pfle­ge will gelernt sein.

Info­abend am 06.03., Kurs­be­ginn am 24.03.

Für ein umsich­ti­ges und nach­hal­ti­ges Imkern benö­tigt es einen Jah­res­zy­klus lang fach­li­che und Anlei­tung mit Übungs­ein­hei­ten. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de star­tet ihren dies­jäh­ri­gen Imker­kurs am 24. März. Absol­viert wer­den kann der zwölf­mo­du­li­ge Kurs inner­halb von zwei Jah­ren. Das bedeu­tet, dass ver­pass­te Modu­le im dar­auf­fol­gen­den Jahr nach­ge­holt wer­den kön­nen. Der Jah­res­kurs ist sowohl für Anfänger*innen geeig­net als auch für Wiedereinsteiger*innen, die sich auf den neue­sten Stand der Imke­rei brin­gen wol­len. Denn es hat sich auf dem Fach­ge­biet der Bie­nen in den letz­ten Jah­ren viel durch neue For­schungs­me­tho­den, aber auch durch geän­der­te EU-Ver­ord­nun­gen, getan. Der Kurs befä­higt dazu, eige­ne Völ­ker erfolg­reich nach neue­sten Erkennt­nis­sen zu pfle­gen und zu ver­meh­ren sowie Honig nach gel­ten­den Richt­li­ni­en hin zu vear­bei­ten. Eine Kurs­be­schei­ni­gung bei aus­rei­chen­der Teil­nah­me ver­hilft zu För­der­mit­tel für Jungimker*innen.

Bis auf zwei online abge­hal­te­ne Modu­le fin­det der Kurs als Prä­senz­ver­an­stal­tung an der Bie­nen-Info­Wa­be, Bie­nen­weg 1, 96047 Bam­berg statt. Inter­es­sier­te erhal­ten die Mög­lich­keit, sich am 6. März von 19 bis 20.30 Uhr bei einem kosten­lo­sen Online-Infor­ma­ti­ons­abend per­sön­lich durch die Refe­ren­ten Rein­hold Bur­ger (Imker­mei­ster) und Ilo­na Muni­que (Imke­rin) bera­ten zu las­sen. Direk­te Ein­wahl ohne Vor­anmel­dung zum Video-Chat für PC-Nut­zer unter https://​meet​.jit​.si/​k​u​r​s​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​nen. Nut­zer von mobi­len End­ge­rä­ten instal­lie­ren vor­ab die App Jit­si Meet.

Wei­te­re Infos zu Kosten und Anmel­dung des Imker­kur­ses unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de/​b​l​i​b​-​i​m​k​e​r​k​u​r​s​e​/​a​n​f​a​e​n​g​e​r​k​urs.