Sel­ber Wöl­fe vs. ESV Kauf­beu­ren 3:5 (2:0; 0:3; 1:2)

Die Sel­ber Wöl­fe zeig­ten gegen den ESV Kauf­beu­ren eine enga­gier­te und bis­si­ge Lei­stung. Voll­kom­men ver­dient führ­ten die Wöl­fe nach 20 Spiel­mi­nu­ten. Doch dann zeig­ten die All­gäu­er, war­um sie oben in der Tabel­le ste­hen. Sie gin­gen äußerst effi­zi­ent mit ihren Chan­cen um und dreh­ten das Spiel.

Wöl­fe sind heiß auf den Tabellenzweiten

Rich­tig stark star­te­ten die Sel­ber Wöl­fe in die Par­tie gegen den Tabel­len­zwei­ten ESV Kauf­beu­ren. Das Rudel zeig­te sich bis­sig, allen vor­an Rei­he 4 um Noack, Wolt­mann und Mel­ni­kow ärger­ten die All­gäu­er mit ihren aggres­si­ven Fore­checks. Doch auch der Rest des Teams spiel­te kör­per­be­tont und mit hohem Tem­po. In der Defen­si­ve war man sehr auf­merk­sam – in der 5. Minu­te klär­te Kania zum Bei­spiel eine 2‑auf-eins Situa­ti­on sou­ve­rän, so dass die Kauf­beu­rer kaum zu Chan­cen kamen. Nach­dem vor­ne Kal­ns, Kruminsch und Van­tuch Fieß­in­ger im Gäste­tor schon warm­ge­schos­sen hat­ten, war es in der 11. Minu­te Trs­ka, der mit sei­nem One­timer von der blau­en Linie dem Gäste-Goa­lie in Über­zahl kei­ne Chan­ce ließ. Die Haus­her­ren hat­ten unter ande­rem durch Trs­ka im Breaka­way und Nau­mann wei­te­re gute Chan­cen den Spiel­stand zu erhö­hen. Doch was hier noch nicht gelin­gen soll­te, wur­de vier Sekun­den vor Drit­tel­en­de war: Erneut in Über­zahl bedien­te Trs­ka dies­mal Kruminsch (auch wenn die offi­zi­el­le Sta­ti­stik Trs­ka den Tref­fer zuschreibt), der die Schei­be unhalt­bar zum 2:0 ablenkte.

Gäste dre­hen das Spiel

Obwohl die Gäste nach der Pau­se deut­lich bes­ser in die Par­tie kamen, waren es zunächst die Sel­ber Wöl­fe, die die All­gäu­er, die in Über­zahl agier­ten, förm­lich vor­führ­ten. Die Haus­her­ren hat­ten mit einem Mann weni­ger vier Tor­chan­cen, die Gäste kei­ne ein­zi­ge. Doch die man­geln­de Chan­cen­aus­wer­tung soll­te sich im wei­te­ren Ver­lauf rächen. Zunächst war es Lag­acé, der mit einem sehens­wer­ten Rück­hand­schuss in den Gie­bel den Spiel­stand ver­kürz­te. Zu die­sem Zeit­punkt dann noch etwas schmei­chel­haft fiel dann in der 36. Minu­te gar der Aus­gleich. Zuvor agier­ten die Wöl­fe in Über­zahl und hat­ten Mög­lich­kei­ten durch Trs­ka und Van­tuch. Als es Trs­ka zum zwei­ten Mal ver­such­te, lan­de­te die Schei­be beim von der Straf­bank kom­men­den Lam­mers, der Bit­zer zum Aus­gleich über­wand. Und es soll­te noch schlim­mer kom­men für die Wöl­fe, die nun etwas den Zugriff auf den Geg­ner ver­lo­ren. In der 39. Minu­te lan­de­te ein zwei­fach abge­fälsch­ter Schuss zur erst­ma­li­gen Gäste­füh­rung hin­ter Bit­zer in den Maschen.

Kauf­beu­ren ent­schei­det die Par­tie per Doppelschlag

Die Wöl­fe kämpf­ten wei­ter um jeden Zen­ti­me­ter Eis. Miglio zog in der 41. Minu­te noch knapp über das Quer­ge­stän­ge. Vier Minu­ten spä­ter sah Kruminsch den von der Straf­bank kom­men­den Kal­ns, der sich die­se Chan­ce nicht ent­ge­hen ließ und zum Aus­gleich ein­netz­te. Selb hät­te durch Trs­ka in Über­zahl fast die erneu­te Füh­rung erzielt, doch der Slo­wa­ke traf nur den Pfo­sten. Und erneut bestraf­te Kauf­beu­ren die man­geln­de Chan­cen­aus­wer­tung der Gast­ge­ber. Oswald erziel­te bei einem Break in Unter­zahl das 3:4. Als nur eine gute Minu­te spä­ter Schwei­ger den Spiel­stand gar auf 3:5 stell­te, war die Par­tie gelaufen.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik