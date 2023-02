Vom 05. März bis 23. April 2023 zei­gen sie­ben Mit­glie­der des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie, Obe­re Stadt 10 sowie im Histo­ri­schen Bad­haus, Ober­hacken 34 knapp 100 Wer­ke ver­schie­de­ner Techniken.

Sie alle beschäf­ti­gen sich in der Rei­he „7 aus dem Ver­ein“ in die­sem Jahr mit dem The­ma „Über:blicken“, wobei vie­le Arbei­ten erst­mals der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert wer­den. Die Aus­stel­lung lebe von der Ver­schie­den­ar­tig­keit der Künst­ler­per­sön­lich­kei­ten, erläu­tert die Pro­jekt­lei­te­rin der Aus­stel­lung, Cor­ne­lia Morsch. „Von den Jün­ge­ren, die sich auf ihren künst­le­ri­schen Weg machen, und den Erfah­re­ne­ren, die schon ein Lebens­werk zei­gen kön­nen.“ Gene­rell ist es immer und vor allem auch für einen Ver­ein posi­tiv, über den eige­nen Tel­ler­rand zu blicken und so inno­va­ti­ve Impul­se von außer­halb zu bekom­men und für sich zu ent­decken. Sol­che Impul­se berei­chern auch die Aus­stel­lung: Die aus­stel­len­den Künstler:innen sind alle Mit­glie­der des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V., leben und arbei­ten in Leip­zig, Ber­lin, Starn­berg, Lands­hut, Frank­furt, aber auch in Kulm­bach oder Burg­kunst­adt. So trifft die Aus­stel­lung bereits in eher for­ma­ler Sicht den Titel „über:blicken“.

Der Kulm­ba­cher Felix Lorenz ist Stu­dent in Leip­zig und ent­wickelt aus­ge­hend von Zeich­nun­gen Druck­gra­fi­ken, die in einer col­la­ge­ar­ti­gen Bild­spra­che von Räu­men zwi­schen Kul­tur und Natur erzäh­len. Julia Her­bert beglei­ten die The­men Schrift, For­mu­la­re und Kar­ten. Mit­tels der ana­lo­gen und digi­ta­len Zeich­nung, Mono­ty­pie- und Aqua­rell­ver­fah­ren schich­tet sie die vor­ge­fun­de­nen Struk­tu­ren über­ein­an­der und setzt so die Bedeu­tungs­ebe­nen bild­ne­risch in Bezie­hung. Die Frank­fur­te­rin Eleo­no­re Zien­tek arbei­te­te u.a. als System­ana­ly­ti­ke­rin und Pro­gram­mie­re­rin und malt heu­te digi­tal. Bei ihren Bil­dern inspi­riert sie die Natur mit ihrer Farb- und For­men­viel­falt. Der The­men-schwer­punkt der Holz- und Bron­ze­pla­sti­ken der gelern­ten Holz­bild­hau­er­mei­ste­rin Mar­ti­na Kreit­mei­er liegt auf der Trans­for­ma­ti­on von abstrak­ten The­men, wie Gleich­ge­wicht, Per­spek­tiv­wech­sel, Sehn­sucht oder Dyna­mik in die drei­di­men­sio­na­le Dar­stel­lung. Lucia Scheid-Nam setzt sich in ihrer Male­rei mit dem Ver­gäng­li­chen, dem Unschein­ba­ren und dem Moment aus­ein­an­der. Für die aktu­el­le Aus­stel­lung hat sie sich von Men­schen und Land­schaf­ten inspi­rie­ren las­sen. Jan­na Heiß stu­diert aktu­ell in Ber­lin. In Kulm­bach zeigt sie Foto- und Film­ar­bei­ten, die Gefüh­le zu Her­kunft, Ver­lust, Ent­wur­ze­lung und Sehn­sucht oft­mals in Bezie­hung zu poli­ti­schen Struk­tu­ren und Syste­men bild­ne­risch dar­stel­len. Der in Bam­berg leben­de Andre­as Woit­zik zeigt groß­flä­chi­ge Illu­stra­tio­nen aus Aqua­rell, Acryl, Tusche sowie Collagen.

Eröff­net wird die Aus­stel­lung am Sonn­tag, den 05. März um 11 Uhr im Histo­ri­schen Bad­haus im Ober­hacken. Veri­na Reuß und Tho­mas Schim­mel laden mit ihrer Musik dazu ein, die Kunst aus ver­schie­de­nen Blick­win­keln zu betrach­ten. Zu sehen sind die Wer­ke im Histo­ri­schen Bad­haus jeweils Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag von 13 bis 17 Uhr sowie in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie Sams­tag und Sonn­tag von 13 bis 16 Uhr.

Aus­stel­lung „7 aus dem Ver­ein – Über:blicken“