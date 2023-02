Auf­grund der Bau­maß­nah­me der Gemein­de Alten­kunst­adt zur Gestal­tung der „neu­en Mit­te Alten­kunst­adt“ wur­de die Ver­kehrs­füh­rung in der Theo­dor-Heuss-Stra­ße in Alten­kunst­adt zwi­schen Alte Post und Fron­leich­nams­weg ange­passt. In die­sem Abschnitt besteht eine Ein­bahn­stra­ßen­re­ge­lung in Fahrt­rich­tung Bai­er­s­dorf. Die Umlei­tung des Ver­kehrs aus Bai­er­s­dorf kom­mend erfolgt über die Klo­ster­stra­ße und Dr.-Anton-Sattler-Straße.

Auf­grund der geän­der­ten Ver­kehrs­füh­rung ist auch die Ver­le­gung der Hal­te­stel­le Fron­leich­nams­we­g/­Rechts­an­walt-Krauß-Stra­ße erfor­der­lich. Die Ersatz­hal­te­stel­le ist in der Mis­si­ons­stra­ße auf Höhe der Spar­kas­se ein­ge­rich­tet. Die Maß­nah­me dau­ert vor­aus­sicht­lich bis Ende März 2023.